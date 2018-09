SIMONETTI: ‘ESTAMOS MUY ALARMADOS PORQUE LA SITUACIÓN ES CRÍTICA’

Ante el sorpresivo cierre de ayer de la sucursal de Centro Eléctrico de calle Hipólito Irigoyen, el presidente del Centro de Empelados de Comercio, Juan José Simonetti, manifestó sentirse “preocupado y alarmado” por la situación de las Pymes en Concordia y de los trabajadores en general. “La información que tenemos nosotros es que los empleados van a ser reubicados en otra sucursal, pero no tenemos la confirmación aún”, adelantó el funcionario. “Lo que sí es verdad es que la empresa Dilfer S A, que tiene el call center de Consumax, ya despidió a 15 personas”, detalló. Así mismo, explicó que el objetivo siempre es tratar que el empleado salga beneficiado “pero en muchos casos el personal despedido arregla primero con los dueños”, aclaró.

Pasado el mediodía de ayer DIARIOJUNIO tuvo conocimiento del cierre de Centro Eléctrico, la tradicional sucursal de venta de electrodomésticos ubicada en calle Hipólito Irigoyen, entre Buenos Aires y Roque Saenz Peña. “Nos tomó de sorpresa esta situación aunque la realidad es que cada vez hay más empresas que están en estado crítico”, advirtió Simonetti. “Hace unos días supimos también que en Musimundo van a despedir personal y estamos todos muy alarmados. Uno trata de interceder, pero muchas veces a esto lo manejan desde afuera y vemos que los despidos siguen avanzando y necesitamos de forma urgente una pronta solución”, afirmó.

En cuanto al pago de indemnización de los trabajadores que quedan en la calle, el gremialista sostuvo que en varias oportunidades “no tienen tiempo ni para asesorarlos” y los damnificados no cobran la totalidad de lo que les corresponde. “Tienen ofrecimientos que son altos, pero mucho menos de lo que deberían ser”, explicó. “Entendemos la necesidad y urgencia de esas personas y a veces pasa que no nos avisan en el momento que están sucediendo las cosas y nos enteramos después”, lamentó. “Tratamos igual de que ese trabajador no resulte perjudicado, pero no siempre se puede”

En el mismo contexto, Simonetti informó que del callcenter de Consumax que responde a la misma fima, ya despidieron a 15 y ahora son entre 8 y 9 los empleados de Centro Eléctrico, aunque ellos dijeron que serán reubicados. “Esa es la información que tengo, no se todavía si hubo despidos aquí también o si efectivamente se enviarán a otro comercio”, reiteró. “Lo que si es seguro es que todas las semanas cierra un nuevo negocio en Concordia y la situación es alarmante”, concluyó. (diariojunio)

