Record Historico: La deuda externa total aumentó en casi u$s 52.000 M durante 2017

La deuda externa total aumentó en 2017 un 28,6% (casi u$s 52.000 millones) a u$s 232.952 millones, respecto a 2016, cuando se ubicaba en u$s 181.170 millones, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A su vez, el saldo de la balanza de cuenta corriente registró el año pasado un déficit de u$s 30.792 millones, más del doble de lo registrado en 2016 (u$s 14.693 millones), de acuerdo a datos oficiales.

La cuenta corriente registró un déficit de u$s 8.738 millones en el cuarto trimestre, por encima del déficit revisado de u$s 8.261 millones en el tercer trimestre, según el comunicado del organismo.

La cuenta corriente es la medición más amplia del comercio de un país con el resto del mundo, e incluye el intercambio de bienes y servicios y los flujos de inversión. (ámbito.com)

