La inflación imparable: Por suba del petróleo y el dólar, YPF aumentó 4,5% sus combustibles y el litro roza los $ 30

Por el aumento del valor internacional del petróleo y la nueva escalda del dólar en la Argentina, desde este miércoles la petrolera estatal YPF incrementó entre 4% y 4,5% los precios de sus combustibles en los surtidores de la ciudad de Buenos Aires.

Con esta suba, que se suma a la de diciembre pasado de 6%, el litro de nafta ya roza los $ 30 en algunos puntos del país. Según pudo confirmar ámbito.com de fuentes del mercado, la versión Infinia de YPF pasó de $ 26,15 a $ 27,33 (+4,51%), mientras que súper trepó de $ 22,66 a $ 23,57 (+ 4,06%). El gasoil común subió de $ 19,99 a $ 20,79 (+ 4%), y el premium (Infinia Diesel) saltó de $ 23,18 a $ 24,22 (+ 4,49%).

En Córdoba YPF cambió las marquesinas de precios: la Infinia cuesta $ 29,51; la súper $ 26,35; el EURO Diesel $ 24,91; el Diesel 500 $ 21,99 y el GNC $ 12,98. En Mendoza la Infinia ya se paga $ 27,50 y la súper $ 24,36.

En 54 días la compañía aplicó un ajuste de hasta 10,5%. El nuevo ascenso tiene correlato con al alza del tipo de cambio de este martes, que alcanzó un nuevo récord de $ 19,66 para la venta, y la firmeza de la cotización del petróleo Brent entre u$s 69 y u$s 70. “Desde que se liberó el precio, el crudo no ha dejado de subir y es justamente ese el fundamento por el cual el combustible aumenta”, explicó Carlos Gold, presidente de CECHA, la cámara de empresarios de estaciones de servicio.

La minidevaluación y la posterior remarcación relevaron a la Argentina del podio regional de naftas. Con u$s 1,18 el litro, el país quedó apenas por arriba del promedio mundial (u$s 1,15), y por detrás de Uruguay (u$s 1,77), Brasil (u$s 1,3) y Chile (u$s 1,3). Por debajo de la Argentina se mantienen Perú (u$s 1,08), Paraguay (u$s 1,06) y Bolivia (u$s 0,54).

Ámbito Financiero reveló que antes de aumentar los precios, YPF pidió al Ministerio de Hacienda una rebaja inmediata del 10% en el Impuesto a la Transferencia de combustibles (ITC). Es decir, antes de que se pase al nuevo esquema previsto por la reforma impositiva que se pondrá en vigencia desde el 1 de marzo. “Le hicimos una propuesta al Gobierno con la intención de beneficiar a nuestros clientes para que cada vez que haya una vicisitud como la de ahora (aumento del tipo de cambio y aumento del crudo) no sea absorbida por el usuario”, indicaron fuentes de la petrolera a este medio.

Por la nueva ley que se aplicará desde marzo, el ITC sobre las naftas será de $ 6,726 y el gravamen a la emisión de dióxido de carbono $ 0,412. Para el gasoil, $ 4,148 y $0,473 respectivamente. La rebaja del 10% que reclama YPF se aplicaría sobre $ 6,726 en naftas, o sea $ 0,6726, y sobre $4,148 en gasoil, $ 0,4148 menos. Pero la respuesta del Gobierno todavía no fue confirmada, y los nuevos incrementos por ahora se mantendrán.

&Bull; En sintonía

Shell aplicó el domingo una rebaja del 1% en los precios al público, luego de haber aumentado el 6% el lunes 15. El litro de súper en la Capital Federal pasó de $ 22,94 a $ 24,32, mientras que la Premium (V-Power) fue de $ 26,81 a $ 28,42. El gasoil económico pasó de $ 20,25 a $ 21,47, y en su versión de alta calidad fue de $ 23,79 a $ 25,19.

En la misma línea, Axion aplicó un ajuste similar, con los mismos precios. En tanto, tras incrementar 6% a principios de enero, la petrolera Oil también redujo el fin de semana 1% los valores de nafta súper y gasoil, y 0,2% los productos Premium.

Las empresas que dominan el mercado nacional de combustibles son YPF, con una participación en torno al 55% del total; Shell, con el 21%; Axion, con el 12%; Pampa (ex Petrobras), en proceso de venta a Trafigura, con el 6%; Oil, 4%, y el resto se reparte entre compañías menores. (ámbito.com)

