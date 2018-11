ESTE SÁBADO EL PARTIDO IDA: EL MILLONARIO NEGOCIO DETRÁS DE LA SUPERFINAL ENTRE BOCA Y RIVER

La final de la Copa Libertadores enfrentará a los dos clubes más poderosos del país, no solo en lo deportivo sino también en lo económico. Detrás del choque entre Boca y River hay un negocio millonario, por el valor de los jugadores, la recaudación por entradas, los premios, y otras actividades paralelas, y algunas, incluso, ilegales.

Un informe de la consultora Focus Market, que dirige el economista Damián Di Pace, repasó varios aspectos de la superfinal. Por ejemplo, tomando datos de transfermarkt, el plantel de Boca es ampliamente más cotizado que el de River: u$s 132,2 millones contra u$s 85,4 millones

En el caso de los de “azul y oro”, el más caro es Cristian Pavón a un valor de mercado de u$s 22,8 millones. Lo siguen Darío Benedetto y Wilmar Barrios con u$s 11,4 millones, Nahitan Nández con u$s 10,8 millones, y Frank Fabra, Ramón “Wanchope” Ávila y Emanuel Reynoso con u$s 6,8 millones.

Por los de “la banda”, Gonzalo “El Pity” Martínez encabeza las cotizaciones con u$s 17,1 millones, seguido de Lucas Martínez Quarta y Juan Fernando Quintero con u$s 7,4 millones, Lucas Pratto u$s 6,8 millones, Ignacio Fernández u$s 5.1 millones, Nicolás de la Cruz u$s 4.5 millones, eIgnacio Scocco u$s 3.4 millones.

Ambos partidos serán finalmente sin público visitante. A la Bombonera podrán ingresar 49.000 hinchas, aunque Boca tiene 180.000 socios. En el Monumental la brecha es más cerrada, ya que River cuenta con 100.000 socios y una capacidad en el estadio para 66.000.

Las entradas para el primer partido en cancha de Boca parten desde los $ 1.300 hasta los $ 2.700. El cálculo de Focus Market es que la recaudación potencial del club es superior a los $ 70 millones. Por reventa, según publicaciones en internet, se piden hasta $ 180.000 por una sola entrada. En el caso de River, el ingreso va desde $ 800 hasta $ 2.800.

Por otro lado, la consultora estima que el impacto económico colateral en el sector gastronómico, consumo masivo y servicios, a partir de lo que se moverá en restaurantes y bares, delivery, y compra de alimentos y bebidas, será de entre $ 7.000.000 y $ 10.000.000, en función de que 28 millones de personas verán el partido.

En las casas de apuestas gana River pagando u$s 2.90 contra Boca que paga u$s 2,60. En tanto el empate ronda en los u$s 3. También hay que tener en cuenta los negocios derivados que están relacionados con los Derechos de Televisación/Sponsor TV/estadio/medios, los planteles de Equipos, las Licencias de Marca y la venta de camisetas. A los valores expresados hay que sumarle los premios de la Copa Libertadores que será u$s 6 millones para el ganador y u$s 3 millones para el subcampeón.

Me gusta: Me gusta Cargando...