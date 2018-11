RIVER-BOCA: LOS MILLONES QUE OFRECE DOHA, EL PRINCIPAL MOTIVO PARA MUDAR LA SUPERFINAL

Qatar albergará el 8 de diciembre la definición de la Copa Libertadores de América 2018 entre River y Boca. Aseguró triplicarle el premio al segundo, quintuplicárselo al campeón y hacerse cargo del alojamiento, comida y traslado de ambas delegaciones.

Si no aparece una oferta superadora en lo económico, y el Tribunal de Disciplina no dispone otra cosa, la Conmebol oficializará en las próximas horas que la final de la Copa Libertadores se jugará el 8 de diciembre en Doha, Qatar.

Como Conmebol debe reembolsarle un dinero importante a River debido a la venta de tickets equivalente a cerca de u$s 2.500.000, ese país es el de mayor poderío monetario tiene.

Además, el “Millonario” percibirá el costo de los dos operativos policiales, aunque el del domingo es menos costoso, debido a que fueron menos horas de presencia policial ya que alrededor de las 14 se decidió posponer el partido.

Siempre y cuando el Tribunal de Disciplina no decida darle por perdida la revancha a River y que el ganador sea Boca o que se juegue a puertas cerradas, todos los caminos parecen conducir a que la Conmebol se incline por Doha con parcialidad de ambas hinchadas.

¿Por qué se inclinan por Doha?

La Copa Libertadores, el torneo más prestigioso a nivel de clubes de Sudamérica, se mudará de Buenos Aires a una ciudad que queda fuera del continente y a nada menos que 13.306 kilómetros.

Más allá de que Conmebol entiende que en Argentina no hay garantías de seguridad, otros países sudamericanos no llegan a pagar el dinero que le proporciona Qatar, que ya aseguró triplicarle el premio al perdedor (u$s 9 millones), quintuplicárselo al ganador (alrededor de u$s 30 millones) y hacerse cargo del traslado, alojamiento y comida para ambas delegaciones.

La opción B, por ahora, es jugar el domingo 9 en Asunción a puertas cerradas en el estadio Defensores del Chaco, con capacidad para 38.000 personas, siempre y cuando el Tribunal de Disciplina decida que se juegue y de esa manera.

Qatar, que organizará el Mundial 2022, tiene muy buena relación con Conmebol, al punto tal que el sheikh qatarí Hamad bin Khalifa bin Ahmad Al Thani estuvo presente en abril en un congreso que se realizó en Buenos Aires, al que asistió el propio presidente de FIFA, Gianni Infantino, donde sellaron el contrato para que la línea aérea del país árabe (la misma que está en la camiseta de Boca) sea el main sponsor de la Copa Libertadores a partir de 2019. (ámbito.com)

