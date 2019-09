PREPARA LA VUELTA: DEL POTRO HIZO TENIS DESPUÉS DE TRES MESES

Juan Martín del Potro entró a una cancha y comenzó su puesta a punto para lo que será su vuelta a la competencia: se movió un poco y hasta peloteó, sin dejar ver ninguna molestia. ¿Cuándo vuelve a jugar?

El tandilense, que en junio fue operado por una fractura de rótula de la rodilla derecha, subió el video a las redes sociales y dejó ver toda su felicidad por su recuperación. «¡De vuelta en una cancha!», escribió en la publicación y agregó algunos emojis.

Delpo ya tiene fecha para su regreso al circuito: sería en el ATP 250 de Estocolmo, Suecia, que se llevará adelante entre el 14 y el 20 de octubre.

«¡Bienvenido de nuevo Juan! Estamos realmente entusiasmados de que un excampeón de Grand Slam y dos veces ganador del ATP de Estocolmo, esté jugando nuevamente este torneo», publicó la cuenta oficial del certamen, señalaron hace ya algunas semanas desde la cuenta oficial del certamen sueco.

El último encuentro de Juan Martín del Potro fue el 19 de junio, cuando venció al canadiense Denis Shapovalov por la primera rueda del ATP de Queen’s. En la ronda siguiente, ante el español Feliciano López, directamente no se presentó y, tres días más tarde, pasó por el quirófano para tratar la lesión en la rodilla.

Welcome back Juan! We are really exited that former Grand Slam Champion and two-time SO winner Juan Martin del Potro is playing Intrum Stockholm Open. pic.twitter.com/NHUaXBqBkV

