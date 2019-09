«ORTELLI ME DIO EL EMPUJÓN PARA VOLVER», DIJO EL GURÍ MARTÍNEZ

Omar Martínez ya vive su despedida como piloto de Turismo Carretera, lo que se dará ante su gente en Paraná. Los entrerrianos vivirán el fin de semana a pura emoción, viendo acelerar el Ford amarillo que manejará el entrerriano.

«Es la última carrera y en cada salida a pista quisiera estar a la altura de los demás, sabemos lo difícil que es el TC y espero disfrutar todo, estar arriba del auto, poder andar rápido y disfrutar el cariño de la gente y compartir una carrera más», contó el entrerriano dialogando con Campeones.

Si bien Omar Martínez se mantiene activo en las TC Pick Up, la determinación de volver al TC no fue fácil y costó. Y para ello fue fundamental la palabra de Guillermo Ortelli, su gran rival en el Turismo Carretera: «con Guillermo somos de poco hablar y juntarnos poco, hemos tenido cruces, roces, satisfacciones y él me dio un empujón para convencerme».

Mientras en Paraná ya se palpita una fiesta, el «Gurí» lo vivirá a pura emoción. «El cariño de la gente siempre estuvo, el automovilismo y el público me dio mucho y esto será una forma de agradecer. Mucha gente está haciendo un esfuerzo muy grande para estar en Paraná, ojalá se viva una fiesta».

LA PREPARACIÓN

Omar Martínez admitió que le hubiera gustado afrontar «esta carrera con mayor preparación» y que su objetivo será «andar rápido y llegar al final de la carrera». Mientras en el taller de Paraná se desarmó el Ford por completo, el «Gurí» podría estar dando unas vueltas sobre esa auto antes del fin de semana de carrera en el mismo escenario entrerriano.

