MARCELO GALLARDO RECORDÓ UN NOTABLE GESTO DE MARADONA

El entrenador de River narró una anécdota sobre sus comienzos en la Selección Argentina, cuando, apenas con 19 años y luciendo la 10 en al comienzo de la era post Maradona, falló un penal: «Diego me llamó por teléfono para darme ánimo».

La contratación de Diego Maradona por Gimnasia tuvo un fuerte impacto mediático, tanto que Marcelo Gallardo opinó que por eso bajó la intensidad de las referencias a River-Boca, Semifinalistas de la Copa Libertadores. Al técnico de l elenco de Núñez le preguntaron por el regreso del Diez, y dio referencias de una anécdota muy agradable, un llamado de su actual colega después del amistoso disputado el 30 de junio de 1995, cuando Argentina le ganó 2 a 0 a Australia en la inauguración del estadio de Quilmes, con goles de Balbo y Batistuta, pero el Muñeco falló un penal, con el encuentro 1 a 0 para la Albiceleste que conducía Daniel Passarella.

«Diego tiene esas cosas, siempre está pendiente. Fue hace mucho tiempo, yo jugaba en la Selección y se hablaba de que podía ser su sucesor. Era una etapa muy difícil porque fue en la era post Maradona. A mí no me afectaba porque yo jugaba con naturalidad como si lo hiciera en el potrero del barrio. Hasta que un día erré un penal y sentí que esa naturalidad que tenía se transformaba en algo más pesado, como fue la reprobación de la gente. Entonces en ese momento Diego me llamó por teléfono para darme ánimo y me dijo que le diera para adelante, que tenía mucha confianza en mí. Fue algo sorpresivo, él no tenía por qué hacerlo. Por ahí no se acuerda de eso, bah, creo que sí porque tiene mucha memoria. Y siempre recordé esa actitud que tuvo conmigo», contó Marcelo en la conferencia de prensa de este jueves.

Gallardo tenía 19 años y fue el primer penal que falló en la Selección, tras ocho convertidos en la era Passarella. El equipo del Kaiser se preparaba para la Copa América de Uruguay. Vale recordar que en aquella época a los futbolistas de River quedaban más expuestos ante los hinchas porque cargaban con el cuestionamiento de estar sólo porque Passarella los conocía de River. Y, por supuesto, llevar la camiseta 10 después de Diego no era fácil.

El equipo formó así: Cristante; Zanetti, Ayala, Cáceres, Chamot; Simeone, Astrada, Berti, Gallardo; Balbo y Batistuta. El actual DT del Millonario salió reemplazado, por Ariel Ortega, a los 32 minutos del segundo tiempo.



