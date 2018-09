Lionel Messi quedó marginado de la terna final para el premio al mejor futbolista del año de la FIFA

La FIFA dio a conocer hoy que Lionel Messi quedó afuera de la terna final por el premio al mejor futbolista del año 2018. Desde 2007 en adelante el argentino siempre había sido candidato a ganar el Balón de Oro, que ahora se llama The Best.

Los tres futbolistas que quedaron en el podio son Cristiano Ronaldo, Luca Modric y Mohamed Salah. Además de Messi, otros que quedaron marginados en el corte final fueron De Bruyne Griezmann, Hazard, Kane y Mbappé.

Messi no ha tenido un mal año futbolístico pero falló en las dos grandes competencias: Champions League y Mundial de Rusia 2018. En cuanto a títulos ganó la Copa del Rey y la Liga española con el Barcelona.

La última vez que Leo no estuvo en la terna final fue en 2006. De las siguientes once ediciones Messi ganó cinco bajo el nombre Balón de Oro o FIFA Balón de Oro.

En los últimos dos años la FIFA se separó de la revista France Football y entrega por su cuenta el premio “The Best”. Ambos premios fueron para Cristiano Ronaldo. Esta vez la tendrá muy difícil contra Luca Modric que fuera elegido como el mejor jugador del Mundial de Rusia.

El 20 de agosto la UEFA había dejado a Messi afuera de la terna final al mejor futbolista de Europa. Ese galardón fue para Modric.

Cuándo se entrega y cómo se elige

El ganador del premio The Best 2018 se conocerá el próximo 24 de septiembre en una gala que tendrá lugar en Londres. Los premios que entrega la FIFA son votados, según el artículo 4 de las reglas del The Best, “por un jurado internacional compuesto por los entrenadores actuales de las selecciones masculinas (uno por equipo), los capitanes actuales de las selecciones masculinas (uno por equipo), un periodista especializado de cada territorio que representa a una selección nacional y los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com”.

