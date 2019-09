LIONEL MESSI GANÓ EL PREMIO THE BEST Y SE CONSAGRÓ POR SEXTA VEZ COMO MEJOR JUGADOR DEL MUNDO

La Pulga se impuso sobre Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk. A esta estatuilla se le suman cinco premios Balón de Oro.



Lionel Messi fue elegido este lunes como el Mejor Jugador de la Temporada al recibir por primera vez el premio The Best, que entrega la FIFA en Milán. Se impuso al defensor holandés Virgil van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo.

Al premio The Best otorgado a La Pulga se le suman cinco Balón de Oro. De este modo, marcó un nuevo récord y se despegó de Cristiano, cinco veces reconocido como el mejor del planeta, quien no asistió a la fiesta en el teatro La Scala.

Con 32 años, Lio ganó una vez el premio Mejor Jugador del año FIFA (2009), cuatro veces el FIFA Balón de Oro (2010, 2011, 2012 y 2015) y este lunes, por primera vez, el premio The Best, instaurado en 2016.

Por su parte, el DT Marcelo Bielsa y su equipo Leeds United de Inglaterra ganaron el premio Fair Play. «El Loco» no asistió al evento, pero redactó una carta que leyó uno de sus asistentes.

«Nuestra visión del fútbol es que gane lo justo. Todo se trata de educación y ese día nos dejó una gran lección», escribió el rosarino. (minutouno)

