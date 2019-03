LIGA FDERALENSE DE FÚTBOL: ASMBLEA Y RENOVACIÓN DE SU COMISIÓN DIRECTIVA

El pasado viernes 22/03, en su sede social de Ctda. Aizemberg s/n, se realizó la Asamblea General Ordinaria, para dar lectura a la memoria y balance del ejercicio vencido en Julio de 2018 y renovar autoridades.

Una, fue la lista presentada para los cargos directivos y que fuera votada por unanimidad por los asambleístas, quedando conformada la nueva dirigencia de la manera siguiente:

Presidente: NUÑEZ, Carlos Alberto -Vicepresidente: WAIGANT, Gerardo

Secretaria: ACOSTA, Zulma Noelia – Prosecretario: SISA, Sergio Javier

Tesorera: VILLALBA, Andrea – Protesorera: GALARZA, María Laura

TRIBUNAL DE DISCIPLINA:

Titulares: LEITES, Juan Manuel, OLIER Francisco y WINDEKER Adolfo Rogelio.

Suplentes: RAMIREZ, José Daniel, OSUNA Gabriel y MONJE Daniel Alberto

REVISORES DE CUENTAS:

Titular: FRAGATA, Vanesa Jorgelina – Suplente: MARTINEZ, Gustavo

El ejercicio de la nueva Comisión finaliza el 31 de Julio del corriente año.

PRIMERA DIVISIÓN:

Los días 06 y 07 de Abril comenzaría el TORNEO OFICIAL 2019, contando con once (11) equipos participantes, al sumarse el club “Cuatro Hachazos”, disputándose 20 fechas, donde quien resultare campeón tendrá la opción de participar en el Torneo Regional Nacional Amateur y/o Copa Entre Ríos 2020, mientras que quien lo secundare accedería a una plaza de la Copa Entre Ríos de ese mismo año.

El Torneo Oficial de primera División 2019, llevará el nombre de “Juan Galarza”, en reconocimiento a su trayectoria y colaboración con el fútbol oficial Federalense.

COPA ENTRE RÍOS 2019

El club Las Malvinas integra la Zona N 7, junto a San Clemente (Chajarí) y Patronato (La Paz), comenzando su participación el día 07/04, de visitante frente a Patronato (La Paz).

El club Talleres integra la Zona N 6, junto a A.D.E.V. (Villaguay) y Tiro Federal (Santa Elena)

En la primera fecha queda libre

DEPARTAMENTO INFANTO-JUVENIL

El sr. Gabriel Osuna presidirá este Departamento de Fútbol, junto a Sabina Díaz e Ignacio Ledesma, y el fútbol Infanto-Juvenil tendrá autonomía económica, desprendiéndose del Fútbol de Primera División y Reserva Sub-20.

El inicio de los Torneos en las diferentes Categorías quedó diagramado para el 27/04.

Categorías Juveniles: Sub -17 (2002/2003) y Sub -15 (2004/2005)

Categorías Infantiles: Sub -13 (2006/2007), Sub -11 (2008 / 2009) y Sub -9 (2010/2011)

Categoría “Chupetes”: 2012 (en adelante)

Clubes y Categorías participantes:

Los clubes Ateneo, Talleres, Las Flores, Las Malvinas e Itatí presentan todas las Categorías.

Defensores del Sur: Sub -17, Sub -13, Sub -9 y a confirmar Chupetes

Nueva Vizcaya: Categoría Sub -13

4 Hachazos: Sub -9 y Sub -11

El Silbido: Sub -11, Sub -9 y “Chupetes”

Escuela Dieguito: Todas las Categorías, excepto Sub -17.

Las Delicias: A confirmar que Categorías presentaría.

(“Taco y Gambeta” para Federa al Día)

