LEONARDO MORALES, DE VILLA URQUIZA A SER DIRIGIDO POR MARADONA: «NOS TEMBLABAN LAS PIERNAS»

El defensor entrerriano de Gimnasia expresó a Elonce TV el momento único vivido con la presentación del Diez como nuevo DT del Lobo. «Es increíble lo que me pasó en estos días y lo estoy disfrutando al máximo», dijo.

El lateral nacido en Villa Urquiza y con inicio futbolístico en Deportivo Tabossi no dudó en calificar el momento como «increíble». Leonardo Morales además jugó en Belgrano, Atlético Paraná y Santamarina de Tandil. ESta temporada llegó a Gimnasia de La Plata y nunca imaginó que iba a ser dirigido por Diego Armando Maradona. Soñado.

El defensor entrerriano dialogó con Elonce TV y dejó sus sensaciones del inolvidable momento junto a Maradona: «Sinceramente es increíble lo que me pasó en estos días y lo estoy disfrutando al máximo, cuando empezó a sonar el nombre de Maradona no se creía mucho pensamos que había sido una falsa información que habían largado pero al pasar los días no fuimos dando cuenta que era un hecho que se estaba charlando con Maradona para que él viniera a dirigir Gimnasia», señaló.

La previa a la fiesta en el Bosque: «Para nosotros fue increíble, estábamos esperando en el vestuario que él llegue y cuándo escuchamos la sirena y lo venían acompañando nos asomamos por la ventana esperándolo ver, después cuándo llegó al vestuario dirigió palabras al grupo y nos fue dando la mano a cada uno saludándonos», remarcó el defensor.

«Nos temblaban las piernas, se nos aceleraba el corazón y se nos puso la piel de gallina, desde el momento que entró nos pidió que nos paremos porque nos quería ver a todos, Diego entró muy positivo desde que empezó», puntualizó.

El Diez, este martes dirá presente en el entrenamiento del Lobo ya que este lunes se ausentó para diagramar la conformación del cuerpo técnico. «Es movilizante, yo ni soñándolo lo hubiese imaginado, de no tener inferiores y empezar de grande a estar acá en Gimnasia hoy, es más que soñado para mí», dijo Leonardo.

