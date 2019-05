FÚTBOL:ESTE FIN DE SEMANA SE DISPUTARA LA 2° FECHA DEL TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN 2019

Se programó la 2ª. Fecha del Torneo “Juan Galarza”, en la reunión habitual de la Liga Federalense, teniendo en cuenta la disputa de la 4ª. Fecha de la Copa Entre Ríos 2019 y si las condiciones del clima lo permitiesen.

En acuerdo de los delegados, se diagramó la nueva fecha en el predio deportivo “Santa Rosa de Lima” del club Ateneo, disputando dos partidos por jornada este primer fin de semana del mes de Junio del corriente año.

En simultáneo, se disputa la 4ª. Fecha del Torneo Provincial, donde el conjunto de Las Malvinas, haciendo de local el domingo 02/06, en cancha del club Las Flores desde las 15.30Hs, enfrentará a su similar de Patronato (La Paz) por la Zona 7 y de acuerdo a lo estipulado para este presente Torneo local, durante la semana recupera su partido.

Mientras que por la zona 6 de dicho Torneo, el club Talleres tiene condición de “Libre”, donde se enfrentan en Santa Elena, el local Tiro Federal frente al club A.D.E.V. (Villaguay)

PROGRAMACIÓN 2ª. FECHA

SÁBADO 01/06: cancha de ATENEO

13.00Hs: Defensores del Sur – Las Delicias (Árbitros: L. Gauna – C. Díaz – A. Díaz)

15.00Hs: C. A. Itatí – El Silvido (Árbitros: C. Díaz – L. Gauna – C. Díaz)

DOMINGO 02/01: cancha de ATENEO

10.30Hs.Esc. Dieguito – Cuatro hachazos (Árbitros: J. Chaparro – G. Bravo – A. Salvador9

12.30Hs: Talleres – Nueva Vizcaya (Árbitros: A. Díaz – G. Bravo – A. Salvador)

MIÉRCOLES 05/06: cancha de ATENEO

13.30Hs: Las Malvinas – Ateneo (encuentro a disputarse a “puertas cerradas”)

Libre: Las Flores

TORNEO DE RESERVA SUB-20

Se programaron también, los encuentros a disputarse por la Categoría Reserva Sub-20, en cancha del C. A. Itatí, para el día sábado 01/06

PROGRAMACIÓN 2ª. FECHA

SÁBADO 01/06: cancha del C. A. Itatí

11.00Hs: C. A. Itatí – El Silvido (Árbitros: A. Díaz – M. Vallejos – J. Álvarez)

12.15Hs: Esc. Dieguito – Cuatro hachazos (Árbitros: J. Chaparro – P. Duarte – J. Álvarez)

13.30Hs: Las Malvinas – Ateneo (Árbitros: P. Duarte – M. Vallejos – J. Álvarez)

14.45Hs. Talleres – Nueva Vizcaya (Árbitros: A. Salvador – J. Chaparro – M. Vallejos)

16.00Hs. Defensores del Sur – Las Delicias (Árbitros: J. Chaparro – A. Salvador – M. Vallejos)

INFORME DEL HONORABLE TRIBUNAL DE TRANSGRESIONES Y PENAS

Mirko ZAMANIEGO, jugador del Club Talleres, (2) fechas de suspensión.

Maximiliano CANTERO, jugador del Club Las Malvinas, (2) fechas de suspensión.

Brian GONZALEZ, jugador del Club Las Malvinas, (2) fechas de suspensión.

Damián RAMIREZ, jugador del Club Talleres, (2) fechas de suspensión.

Alberto MARTINEZ, jugador del Club Ateneo, (4) fechas de suspensión.

Juan RIVAS, jugador del Club Ateneo, (2) fechas de suspensión.

Fabricio ISAURRALDE, jugador de la Esc. Dieguito, (1) fecha de suspensión.

Asdrúbal CHAPARRO, jugador del Club Las Malvinas, (2) fecha de suspensión.

Cristian LEIVA, jugador del Club Las Malvinas, (2) fecha de suspensión.

Raúl STAFFALONI, jugador del Club El Silvido, (2) fecha de suspensión.

Gastón RODRIGUEZ, jugador del Club Itati, (2) fecha de suspensión.

Carlos GONZALEZ, jugador del Club Nueva Vizcaya, (2) fecha de suspensión.

INFORME DE TESORERÍA

El resultado económico de la 1ª. Fecha disputada, tuvo resultado negativo $ -27.075,00 y correspondiendo a cada club abonar 2.707,50$; esto debido a que se divide por (10) clubes, ya que el que tiene condición de “Libre”, no participa de ganancias y/o pérdidas en las distintas fechas.

FUTBOL INFANTO-JUVENIL

Este sábado 01/06, si las condiciones climáticas fueran favorables, se completaría la 1ª. Fecha del Fútbol Infantil, que se suspendió por las condiciones climáticas el fin de semana anterior.

PROGRAMACIÓN

SÁBADO 01/06: Cancha Esc. “Dieguito”

CATEGORÍ SUB-13

11:00 Hs: Talleres – Las Flores

11:50 Hs: Nueva Vizcaya – Las Malvinas

CATEGORÍA SUB-11

13:00 Hs: El Silvido – Las Malvinas

13:00 Hs: C. A. Itatí- Esc. Dieguito

13:50 Hs: Cuatro Hachazos – Ateneo

13:50 Hs: Talleres – Las Flores

CATEGORÍA SUB -9 Cancha N 1

14:40 Hs: El Silvido – Las Malvinas

14:40 Hs: Talleres – Esc. Dieguito

15:30 Hs: Cuatro Hachazos – Ateneo

15:30 Hs: Defensores del Sur – Las Flores

