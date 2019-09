FANNY RODRÍGUEZ, LA DELANTERA QUE FESTEJABA EN MODO OSO EN RIVER Y AHORA ES FIGURA EN BOCA

En el Superclásico femenino se cumplió la famosa ley del ex y la futbolista Fanny Rodríguez pasó de imitar la recordada pose de Lucas Pratto a delirar con su tanto en la Bombonera con la camiseta del Xeneize. Mirá sus goles

Fanny Rodríguez hizo cumplir la famosa ley del ex en el primer Superclásico profesional del fútbol femenino. La temporada pasada jugó en River y ahora, en la primera fecha debutó en Boca, por la salida de Yamila Rodríguez en el primer tiempo, y gritó su gol con todo.

La delantera oriunda de La Plata se había hecho viral la temporada pasada cuando convirtió en el 3-1 parcial ante San Lorenzo en la Ciudad Deportiva del Ciclón y festejó con el recordado #ModoOso de la final de la Copa Libertadores.

Hoy, ya vistiendo la camiseta del clásico rival, le convirtió a su exequipo y lo gritó sin disimulo. Se abrazó a sus nuevas compañeras y señaló el 17 que lleva en la espalda.

En zona mixta y con la goleada consumada Fanny explicó que no tenía pensado gritar si convertía, pero en el momento aseguró que se lo merecía. «Lo grite porque creo que lo merezco como jugadora, en lo personal yo necesitaba gritarlo. Me pasó lo mismo con River cuando jugué contra Boca, lo grité porque es mi carrera deportiva», explicó la delantera.

Contó que no se había percatado que por su triplete le correspondía llevarse la pelota de su debut. «Me dijeron ‘te llevás la pelota’ y dije ‘si, me la llevo’. Estoy contenta, no esperaba esto pero sabía que iba a dar el cien por cien y quería dejar a Boca en lo más alto», relató la platense entre risas. Además reconoció: «En casa somos todos de Boca, cuando me dijeron de ir a River no lo dudé por mi carrera deportiva. Hoy por hoy estoy acá, contenta de jugar en Boca».



(https://superdeportivo.elonce.com)

