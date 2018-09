El fin de una era: Luka Modric se quedó con el premio The Best al mejor jugador del mundo y terminó con el reinado de Cristiano y Messi

El croata se quedó con el trofeo que la FIFA le entrega al mejor jugador del mundo en la última temporada. Hacía 10 años que se lo repartían entre el portugués y el argentino.

Durante una década Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se repartieron los trofeos al mejor jugador del mundo. Pero este 2018 la hegemonía se terminó y el croata Luka Modric se llevó el premio The Best que la FIFA le otorga al futbolista más destacado de la temporada y el volante del Real Madrid logró con su equipo la tercera Champions consecutiva y con su selección accedió a la final del Mundial de Rusia.

El último en ganar el Balón de Oro (en ese momento el premio individual máximo para un futbolista) fue el brasileño Kaká, en 2007. Después, el portugués se quedó con el de 2008 y Messi con el de 2009.

Después, desde que la FIFA se asoció con la revista France Football para organizar la gala, el rosarino se llevó tres consecutivos desde 2010 hasta 2012. Ronaldo obtuvo los de 2013 y 2014; y Messi lo recuperó en 2015. En las primeras dos ediciones del premio The Best, el delantero que hoy actúa en Juventus se había llevado el trofeo.

Para este año, Messi ni siquiera había sido ternado y el portugués, al saberse perdedor, decidió no presentarse en la gala. Ambos recibieron duras críticas por sus ausencias.

En tanto, la mejor futbolista del mundo es la brasileña Marta que se llevó el The Best por sus grandes actuaciones en la selección brasileña (obtuvo la Copa América) y en el Orlando Pride, de Estados Unidos. La talentosa jugadora nacida en Dois Riachos, Alagoas, había obtenido el Balón de Oro desde 2006 hasta 2010, pero es la primera vez que se queda con el The Best de la FIFA.

Por otro lado, el entrenador francés Didier Deschamps fue distinguido como el mejor del mundo en equipos masculinos por su trabajo al frente de la selección de su país que obtuvo la Copa del Mundo en el Mundial de Rusia. Mientras que el francés Reynald Pedros fue elegido mejor DT de equipos femeninos tras conseguir su tercera Champions consecutiva al frente del Lyon.

En tanto, los hinchas peruanos se llevaron el premio a la “mejor afición” y el futbolista holandés Lennart Thy fue homenajeado con el premio al Fair Play: el jugador del Venlo se ausentó de un partido para ser donante de sangre de un aficionado que tenía leucemia. El club le dio permiso para ausentarse del partido contra el PSV y fue nombrado el mejor jugador del partido sin disputar ni un minuto. Thy era el donante idóneo porque se descubrió una similitud con el ADN del paciente. “Es un gran honor, cuando tienes la oportunidad de ayudar a alguien con leucemia lo haces”, dijo el jugador tras recoger su premio.

Además, Mohamed Salah ganó el Premio Puskás al mejor gol de la temporada por su tanto al Everton y también eligieron al equipo ideal de la FIFA con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aunque ambas estrellas estuvieron ausentes.

