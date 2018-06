Dybala ve un partido más abierto ante Croacia mientras espera su chance

El delantero Paulo Dybala se imagina un partido más abierto que ante Islandia cuando la Selección argentina enfrente a Croacia el jueves próximo y se mostró “optimista” de cara a poder sumar minutos en el Mundial.

El atacante de la Juventus consideró que los balcánicos “son muy fuertes de mitad de cancha para adelante” y vislumbró que “como van a salir a buscarlo, imagino un partido más abierto” que el del primer partido, ante Islandia.

Consultado por el hecho de no haber ingresado ante Islandia ni haber sido probado en los últimos entrenamientos, confesó: “Soy optimista, sé que voy a tener la chance de jugar”.

Dybala sostuvo que puede “jugar junto a (Lionel) Messi”, pero remarcó que eso “requiere trabajo porque estoy acostumbrado a jugar en una posición similar a la de él en mi equipo”.

Sobre el empate ante Islandia, dijo que “hay que dejar de lado lo que pasó” y diferenció a Croacia del rival anterior.

“Es un equipo igual de fuerte, pero con más juego. De mitad de cancha hacia adelante son poderosos. Creo que será un partido de ida y vuelta porque ellos lo saldrán a buscar también”, expresó en conferencia de prensa.

Dybala confesó que “cuando empieza el partido ingreso con la sensación que voy a poder jugar y estoy preparado para eso”.

“Todos los países que en la previa eran candidatos y que se pensaban que iban a ganar fácil se les terminó complicando. No va a ser fácil para ninguno, el fútbol está mucho más parejo”, opinó.

El cordobés, que reconoció que nunca tuvo miedo de quedar afuera de la lista de 23, también apoyó a Messi tras haber fallado un penal clave frente a Islandia.

“Estamos todos con él. Que haya errado no significa nada, es el primero que quiere revertir esta situación. Estamos acá para ayudarlo y aprovechar de él en cada partido”, afirmó.

Además, dijo que “somos conscientes que tenemos al mejor del Mundial de nuestro lado” y pidió “aprovechar los espacios que él genera para atacar mejor”.

En tanto, además de Dybala participó de la conferencia el defensor Cristian Ansaldi, quien minimizó el penal errado por Messi y aclaró que el capitán “está bien”, y si bien saben la “presión” que recae sobre él hay se debe valorar que gracias a sus “goles en las Eliminatorias estamos acá”.

“Obviamente todos sabemos lo que significa Messi para nosotros y para todo nuestro país. Sabemos también la carga que tiene y gracias a Dios no es solo el mejor dentro de la cancha sino también fuera. Él está muy bien y eso es lo que también nos mantiene bien a nosotros”, aseguró Ansaldi.

En conferencia de prensa, el “Colo” remarcó que todos los integrantes del plantel albiceleste le manifestaron su apoyo a la “Pulga”.

“Obvio que estaba mal por errar el penal, pero te puedo decir que gracias a los goles que metió, estamos acá adentro”, recordó, por el triplete en la altura de Ecuador, que permitió lograr el boleto agónicamente en las Eliminatorias sudamericanas.

Ansaldi, que reveló estar “viviendo un sueño” después de haber entrado a la lista definitiva sobre la hora, anticipó que el partido ante Croacia no será similar al de Islandia.

“No existe más el fútbol que se juega de la misma manera, creo que Croacia no nos va a plantear igual que Islandia, no se va a tirar atrás. Seguramente será un partido de ida y vuelta. Estamos convencidos de que este partido lo vamos a sacar adelante. Va a ser un partido difícil pero estamos todos tranquilos”, opinó.

“Es increíble cómo las competencias se hacen cada vez más parejas. Pasa en Champions, Copa Libertadores y acá. Si no se trabaja y progresa, te gana cualquiera”, completó.

Los cambios que propondría el entrenador Jorge Sampaoli no son difíciles de entender para el defensor del Torino de Italia porque “siempre tenemos que ser protagonistas”.

“Tenemos que tratar de estar preparados. El DT nos muestra que no hay once ideales, va haciendo los cambios en base a cómo nos ve. Él observa todo hasta último momento. No sé si corro con ventaja por mi polifuncionalidad, sí es un beneficio saber que él puede contar conmigo tanto por derecha como por izquierda”, concluyó. (ámbito.com)

