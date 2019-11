RUPTURA EN CAMBIEMOS S. DE LUNA: EL INTENDENTE PEDRO ALIANO DENUNCIÓ AL PRESIDENTE DEL HCD TITO ALCIDES LONDRA

El hecho tiene que ver con la sesión ordinaria del cuerpo legislativo de Sauce de Luna llevada a cabo el miércoles pasado, cuando el Presidente Municipal intervino pidiendo la palabra al presidente a cargo del consejo provisoriamente.

PORTAL SAUCE DE LUNA tuvo acceso al acta policial, con fecha 14 de Noviembre de 2019, 10:00 Hs. en la que se hace presente el actual Presidente Municipal de Sauce de Luna manifestando el deseo de radicar una exposición policial, por lo cual es interrogado por el funcionario policial a cargo manifestándose llamarse PEDRO OSCAR ALIANO, Argentino, casado, instruido Presidente Municipal, de 57 años de edad, domiciliado en calle Urquiza y Juan C. Surra de Sauce de Luna, DNI Nº 14.894.629 quien concedida que le es la palabra Expone: Que se hace presente ante esta autoridad policial a los fines de poner en conocimiento y dejar debida constancia que el 13 de Noviembre del corriente año, en sesión pública convocada “supuestamente” por el Sr. Concejal TITO ALCIDES LONDRA, no informada al cuerpo ejecutivo al cual de acuerdo a los Estatutos Vigentes no habría comunicado con la firma del secretario del Concejo Deliberante Ceferino Miguel Gómez agente dependiente del Municipio del cual no se registra asistencia convocada para el día 13 de Noviembre de 2019 a las 19:00 hs., violando todo reglamento y hecho.

Ante lo expuesto, quiero dejar de manifiesto la falta de respeto del concejal “TITO LONDRA” quien en un determinado momento de los cuales existen pruebas y videos de la manera de que este señor concejal quien estaba a cargo del consejo provisoriamente denigra y desconoce la autoridad cuando todos los estatutos y estamentos habilitan y son cuerpo de Ley el derecho a la opinión y voz ( NO VOTO) en sesiones Ordinarias y Extraordinarias de quien preside la Municipalidad, desconociendo el Sr TITO LONDRA de quien estaba pidiendo la palabra era el Presidente Municipal, que al momento de pedir la palabra dirigiéndome respetuosamente le digo “señor presidente con todo respeto”, éste señor me manifiesta “los de afuera son de palo” por lo que considero una falta de respeto , no a la persona sino a la investidura de la función pública. Adjunta video donde agrede a mi investidura. Radico la presente a los fines de solicitar una copia. Es todo. Por lo que no siendo para más, se da por finalizado el acto, labrándose la presente, la que previa lectura y ratificación de su íntegro contenido es firmada al pie por el exponente, ante el funcionario de Policía que suscribe y certifica.- (PORTAL SAUCE DE LUNA)

