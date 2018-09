El artista Milo Lockett inauguró la muestra de su obra en el Museo Casa de Gobierno

Se inauguró este jueves la muestra del reconocido artista plástico Milo Lockett en el Museo Casa de Gobierno, en Paraná. Estará todos los días hasta el 21 de septiembre con entrada libre y gratuita.

La muestra es parte de una línea de trabajo que viene impulsando el gobierno provincial en distintas ciudades entrerrianas con el propósito de acercar el arte a la comunidad, y especialmente a niños y jóvenes. La exposición que arranca este jueves, se suma a la que ya se realizó tiempo atrás en Concordia y que convocó a más de 4000 personas, y a la pintura del artistas en espacios públicos como los hospitales Masvernat, en Concorida, y San Roque, en Paraná.

Milo Lockett es uno de los artistas plásticos más conocidos de Argentina, célebre por sus obras que se relacionan con la niñez, llenas de colores y muchas formas. Eso hace de sus cuadros inmediatamente reconocibles y además crea vínculos con los niños.

Lockett, junto a la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila, y el coordinador administrativo del Museo Casa de Gobierno, Javier Fornaroli, inauguraron la muestra. “Estoy muy contento de poder inaugurar esta muestra. Han sido muy gentiles conmigo, y así como hemos venido a pintar el hospital materno infantil San Roque y traer una muestra”, sostuvo el artista tras agradecer al gobernador Bordet y a su esposa por las gestiones pertinentes.

En cuanto a la obra, Locket destalló que “es un panorama de los últimos años de trabajo. Mi obra todo el tiempo se modifica. Hay mucho color. Contento con que los chicos puedan ver una obra en vivo me parece interesante porque sé que estoy en parte de las currículas que dan”.

“Creo que los chicos tienen empatía con mi obra, primero, porque estoy vivo. Generalmente nuestra currícula estudia el pasado. Además, el hecho de que sea una pintura sencilla, simple y al no tener sexualidad también hay otro contacto directo con los más chicos. Mis pinturas tienen muy pocos trazos y enseguida aparece la imagen. Es una imagen bastante bruta y pura. Y para ellos, a veces, es muy fácil el parecerse. Se sienten identificados con la imagen”, sostuvo.

En ese marco, el reconocido artista trajo a colación la devolución que suele tener de los niños. “Me encuentro con chicos y me dicen yo pinto mejor que usted. Eso me parece que es una genialidad que tienen los chicos de poder decirlo desde una lógica de un niño. Los adultos a lo mejor lo pensamos, pero no nos animamos a decirlo. El chico te lo dice y eso me parece que es muy bueno”, insistió.

Más adelante, señaló que “el color también me parece que los acerca mucho. Tengo una pintura que es muy despreocupada. No tiene carácter de obra de arte y creo tener un discurso amigable con el arte. Trato de unir. Me parece que el arte tiene que ser eso. Tiene que ser más simple y sencillo, y tiene que estar más presente en la escuela. La creatividad. Tenemos que trabajar mucho la creatividad y las emociones”, consideró.

Consultado sobre una reflexión por la situación que atraviesa el país, al artista sostuvo que “los argentinos debemos estar unidos y trabajar para tener un país mejor. Cuando uno piensa como comenzó este país, y la abundancia que hubo y que hay. Hay un problema de distribución y tenemos que pensar en los que menos tienen”, dijo.

“Los números de la pobreza son alarmantes. Creo que debemos ser un poco más cautos, honestos y sinceros, y tener más firmeza a la hora de pensar en la Argentina. Siempre pensamos en las megas corporaciones y en el capitalismo salvaje, pero Argentina necesita mucho de patriotismo, de austeridad y de ejemplo, y en eso la dirigencia tiene que demostrar que puede. Tenemos que estar unido”, concluyó.

Por su parte, la esposa del gobernador Bordet, Marie Ávila, celebró “la oportunidad de que se generen este tipo de encuentros” y recordó que la muestra que estuvo en la costa del Uruguay, en Concordia durante 15 días, a partir del trabajo articulado que realiza el gobierno provincial con la Fundación Magma. Mencionó que en Concordia también se pintó un cuadro en el hospital Masvernat. “La recepción fue muy grata porque fueron escuelas que tienen en su currícula el tema de los pintores. Fueron escuelas especiales que tuvieron contacto con ello. El comentario de los chicos, dentro de su inocencia, es que era un pintor vivo y pudieron conversar con él”, detalló.

Dijo además que “se generó un muy buen intercambio que es muy bueno a la hora de transferir conocimiento y que los chicos toman como propio el arte al ser algo cercano y no lejano”, remarcó.

A su turno, el coordinador del Museo de Casa de Gobierno, Javier Fornaroli, informó que la muestra será en el horario en el que habitualmente el Museo desempeña sus funciones. Es decir, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas. “Dada la gran demanda que hemos tenido, se ha agregado los sábados y domingos, de 17 a 19.30. Les informo además que la muestra finaliza el 21 de septiembre a las 14”, indicó. En el caso de las escuela que les interese apreciar la muestra, precisó que se organizan a través de turnos.

La muestra

Diversos cuadros del artista se expondrán en el Museo Casa de Gobierno (ingreso por calle México). El público podrá visitar la muestra de lunes a viernes, de 9 a 16; y sábados y domingo, de 17 a 19.30. La entrada es libre y gratuita.

