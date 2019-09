FEDERAL: EL H.C.D. TOMO CONOCIMIENTO DEL DECRETO QUE DECLARA LA EMERGENCIA ECONÓMICO-SOCIAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

La norma, firmada por el presidente municipal Gerardo Chapino, ad referéndum del Concejo Deliberante, fue dispuesta, como en otros tantos municipios, luego de que se conociera el fuerte recorte cooparticipativo que producirán las recientes medidas tomadas por el macrismo a nivel nacional, y que afectará gravemente las economías de las provincias y los municipios. El bloque opositor adelantó su rechazo pidiendo, mediante una minuta de comunicación, que el gobierno municipal deje sin efecto la medida. En otro orden, los ediles aprobaron por unanimidad, el Decreto Ad Referendum del H.C.D., que dispone dejar sin efecto la prohibición de espectáculos públicos en locales céntricos, aprobando las disposiciones que la Administración Chapíno tomó para futuras habilitaciones. ESCUCHE UN TRAMO DEL DECRETO QUE DECLARA LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL.

Audio Decreto Emergencia Economica y Social (Duración 03¨16″)



A la sesión ordinaria de este miércoles, presidida por Rubén Wetzel, que tuvo en sus bancas a 10 de los 11 ediles que integran el cuerpo; asistieron también como espectadores docentes y alumnos del tercer año de la Escuela Secundaria La Cautivas, y ediles electos del oficialismo.

El temario estuvo conformado por 10 puntos, siendo el primero de ellos el Decreto N° 230/19 del Departamento Ejecutivo Municipal, ad referéndum del Concejo Deliberante, por el que se declara por tiempo indeterminado la emergencia económico-social en el ámbito de la municipalidad de Federal.

En la norma, que pasó para el tratamiento del concejo deliberante reunido en comisión, se manifiesta que obedece “a la situación de incertidumbre económica-social que atraviesa la república Argentina a raíz de las recientes medidas dictadas por el gobierno nacional”, y que la municipalidad de Federal “no es ajena a dicha situación, afectada directamente por los ingresos obtenidos por coparticipación, que se ven disminuidos, haciendo necesario elaborar medidas provisionales para afrontar la crisis económica; teniendo como principio de esfuerzo que no se afectará la planta de trabajadores municipales, y no se resentirá el pago de salarios a los mismos, los que son ajustados por medio del índice de inflación mensual”; debiéndose también tomar medidas “para no resentir el pago de proveedores y asegurar la prestación de servicios municipales, ya que revisten el carácter de públicos y necesarios”.

Seguidamente se dio lectura a tres minutas de comunicación del bloque del pro-radicalismo, una pidiendo dejar sin efecto el decreto de emergencia económica y social del municipio, la otra referente a reparación y conservación de calles, y la última reclamando la colocación de nomencladores. Pasaron para el tratamiento en comisión.

También los ediles opositores presentaron dos pedidos de informes, relacionados a proveedores y/o prestadores de servicios. Fueron girados al ámbito del DEM.

En otro orden, se aprobaron cuatro despachos venidos de las comisiones del H.C.D. El primero referente al Decreto que habilita la realización de espectáculos públicos en locales céntricos, disponiendo condicionantes. El segundo ampliando la planta urbana, dispuesto por ordenanza del DEM; y el tercero haciendo lugar al pedido del Consejo de Pastores, que reclamaba un espacio público para emplazar un monumento alegórico a la biblia; disponiéndose que sea el gobierno municipal quien determine el lugar. Estos tres despachos fueron aprobados por unanimidad; en tanto el ultimo por mayoría, con el voto del PJ y el rechazo de Cambiemos. La discrepancia estuvo relacionada al envío al archivo de las ejecuciones presupuestarias al 30 de junio de 2019.

La próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Federal será a las 20 horas del 18 de septiembre. (Federal al Día)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...