LA IGLESIA CONDENÓ LA FALTA DE TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA

En la homilía por el 9 de Julio, el arzobispo Carlos Sánchez, dijo: «La pobreza no es una desgracia, sino más bien una decisión de unos cuantos».

El arzobispo Carlos Sánchez cuestionó la inequidad que existe en el país, y reclamó a la dirigencia política. «El solo hecho de que una franja cada vez más amplia, generaciones enteras, parezcan condenadas a vivir con menos de lo mínimo, sin trabajo, sin acceso real a la educación, a la salud, a la vivienda digna, sin acceso a la justicia; eso, es también violencia».

Agregó que «aunque no se manifieste, es el grito silencioso que no se puede expresar porque parece no haber esperanza de que las cosas cambien».

«Es la inequidad, a la que lamentablemente parece que nos hemos acostumbrado y que se viene instalando hace ya décadas en nuestra provincia y en todos los rincones de nuestra Patria a la que hoy reconocemos como Independiente y soberana», dijo.

«Hoy más que nunca, dadas las prácticas deleznables de la mala política y de la corrupción, vemos la pobreza no como una desgracia o una maldición sino que más bien parece como una decisión de unos cuantos que instrumentalizan cruelmente esa misma condición dolorosa de nuestra gente para mantener o acrecentar el poder y la dependencia», arremetió. (infonews)

