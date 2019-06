FEDERICO GALLARDO: “LOS TRABAJADORES ESTATALES SON GARANTES DE DERECHOS”

Gualeguay Hoy dialogó con el Secretario General de ATE Gualeguay, quien se presenta como candidato a dirigir el gremio a nivel provincial en una elección que se llevará a cabo el 7 de agosto.



Federico Gallardo conduce los destinos de ATE Gualeguay, desde la agrupación Verde y Blanca, y ahora aspira a conducir la provincia. Le preguntamos cómo se gestó esta propuesta: “La candidatura surgió en marzo, cuando tuvimos una reunión de agrupación provincial, con presencia de los quince departamentos.

Cabe aclarar que en ocho de los quince somos actual Conducción con la Verde y Blanca. Decidieron los compañeros que yo encabezara la lista. Lo discutimos entre todos y aceptamos el desafío”, comenzó. Luego, explicó cómo viene el armado propio y las propuestas:

“Cerramos las presentaciones de lista, hemos presentado una opción en los quince departamentos, más una lista provincial y creemos que estamos en condiciones de volver a recuperar nuestro sindicato”, auguró.

Sobre las opciones: “A nivel provincial va a haber tres listas. La verde Anusate de la actual conducción, donde va a encabezar la lista de Oscar Muntes; la Violeta con la conducción de unas compañeras, que solamente han presentado lista provincial: y la Verde y Blanca con presencia y armado en los quince departamentos”, enumeró.

Políticas sindicales

Le preguntamos cuáles eran las diferencias con la conducción provincial de Oscar Muntes: “Nosotros la principal diferencia la venimos sosteniendo desde adentro de ATE.

Nosotros hemos tenido una decisión política dentro de la agrupación, de haber acompañado casi cuatro años esta conducción, siendo críticos, discutiendo la política sindical desde adentro porque creemos en la unidad del movimiento obrero y esto no es una interna y una disputa entre compañeros.

Pero ha llegado el momento de salir a disputar en las urnas como corresponde el sindicato.

Nuestra principal discusión y diferencia con el Consejo Directivo Provincial no es económica, no tratamos de ladrón a ningún compañero porque creemos que son trabajadores honestos; sí, lo que decimos es que no están teniendo políticas sindicales para adentro del sindicato”, explicó.

Gallardo señaló cierta falta de iniciativa: “Hemos tenido una gran masa de compañeros nacionales despedidos.

El Consejo Directivo Provincial no estuvo a la altura, ni siquiera de llamar a un Congreso de Trabajadores Nacional, para ver cómo salíamos a dar la disputa al Gobierno Nacional.

Creemos que no tiene política para los trabajadores municipales.

Recordemos que en los diferentes municipios hay muchos trabajadores precarizados, donde cada Intendente les paga lo que quiere.

Nosotros creemos que debemos crear departamentos municipales, organizar a los trabajadores, donde se avance hacia un solo convenio colectivo para todos los trabajadores municipales de la provincia”, indicó.

A su vez, marcó una forma de dirigir diferente: “Lo mismo creemos que falta política en materia de salud. Si en algo hemos sido claros es en que no creemos en los dirigentes iluminados que le van a solucionar los problemas a la gente.

Creemos que son los mismos trabajadores los que conocen el Estado, conocen su lugar de trabajo, los que se tienen que sentar a discutir la política del Estado.

Y los dirigentes acompañar esas decisiones que toman las trabajadoras y los trabajadores”, opinó.

“Defender los derechos de todos los ciudadanos”

Le preguntamos por la situación de los trabajadores estatales: “No escapa a la situación de cualquier trabajador o trabajadora.

Si bien en Entre Ríos no hemos tenido despidos de trabajadores estatales, sí vemos que son paritarias por debajo de la inflación.

En cuatro años se ha perdido más del cincuenta por ciento del salario, según nuestras cuentas. A veces, por debajo de la línea de pobreza como algunos compañeros municipales.

Creemos que tenemos que dar esa discusión y estamos a la altura de ponernos a discutir con la patronal el Estado que queremos y dónde se pone la plata”, diferenció y luego sentenció:

“Si se pone la plata en los trabajadores estatales, que no son trabajadores comunes, sino garantes de derechos.

Porque cuando hablamos de estatales, hablamos de la Salud, de la Educación, de los que atienden a nuestros ancianos en Ansés.

Llevamos sobre nuestra espalda una responsabilidad muy grande desde ATE. No sólo defender los derechos y el bolsillo de nuestros trabajadores, sino los derechos de todos los ciudadanos de la Provincia de Entre Ríos».

“Gobiernan para una élite”

Teniendo en cuenta el alcance de ATE, le consultamos por la situación nacional: “La verdad que ha sido terrorífico para los estatales nacionales.

Se han recortado programas, las paritarias son nefastas. Todos los días hay una marcha desde ATECapital, donde se nuclean las juntas internas nacionales.

Y hemos salido a resistir el ajuste de este gobierno nacional y lo vamos a seguir haciendo. Pero entendemos que no solo debemos resistir sino avanzar para que en octubre esta gente se vaya”, disparó.

“Acá no puede haber un solo trabajador o trabajadora estatal que vuelva a votar este Gobierno de la Oligarquía que lo único que ha hecho es sacar el pan de la boca a nuestros hijos.

Me parece que a esta gente lo que no le gusta es sentarse a hablar con las mayorías, porque claramente han demostrado en cuatro años que gobiernan para una élite de la sociedad y los demás hemos quedado totalmente fuera del sistema.

Y creemos que eso se resuelve en octubre con el voto. Hay que decirle basta a este tipo de gobiernos que solamente se enriquecen unos muy pocos a costa de millones de argentinos y argentinas”, argumentó.

El armado nacional

Cerramos la nota hablando de lo electoral nuevamente: “A nivel nacional nosotros vamos a acompañar al actual secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, que va a ir en fórmula con el compañero Carlos Quintriqueo, actual secretario general de Neuquén. Queremos que nos acompañen.

La gente ya sabe quiénes somos nosotros, porque hemos estado en estos cuatro años de ajuste en la calle, y hemos estado peleando contra este sistema capitalista que lo único que ha hecho es ajustar a los trabajadores y trabajadoras, y creemos que puede existir una ATE diferente, más participativa, donde seamos capaces de acumular esa fuerza para discutir el Estado que necesitamos todos los argentinos y argentinas”, finalizó.

(https://gualeguayhoy.com/)

Me gusta: Me gusta Cargando...