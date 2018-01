El ajuste llega a las emisoras del estado LT11 y LT14 en Entre Ríos

Trabajadores de LT 11 denuncian “vaciamiento de la Radio Pública” y que en febrero se terminan las transmisiones de exteriores.

Por ahora los planteos son en las redes sociales de manera aislada por parte de los mismos empleados de la planta. El lunes realizarán una asamblea para definir una postura y realizar medidas. Han tenido la solidaridad de algunos gremios y partidos políticos locales. Desde la Dirección de la radio justificaron la medida en que “se debe a una cuestión presupuestaria”.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, aseguran que las intenciones de las políticas gubernamentales nacionales apuntan a: profundizar el achicamiento de la planta del personal y la no cobertura de vacantes; fraude laboral y continuidad de “contratos basura”; cierre de la FM Arenas; desguace del equipo de la FM para reemplazar lo averiado en la AM; reducción de transmisiones de exteriores, entre otros puntos que se plantearán en la asamblea de trabajadores desde el lunes 29 de enero en las mismas instalaciones de la emisora pública de calle Leguizamón a partir de las 10 de la mañana.

“CUESTIONES PRESUPUESTARIAS”

El Director de LT 11, Abelardo Santángelo, explicó a El Miércoles Digital que: “En el 2009, luego de la sanción de la conocida ley de medios, LT 11 –que era comercial- fue incorporada a la órbita de RTA (Radio y Televisión Argentina) junto a otras ocho emisoras. Desde allí perdió su autonomía y pasó a depender del Presupuesto Nacional. Desde entonces hasta el 2015 no importaban los costos pero si lo que se decía al aire, por eso había tanto control, determinadas personas tenían micrófono y otras no, había censura. Mi única condición cuando me hice cargo fue que se garantizará la pluralidad de voces, hasta aquí eso se cumplió. Para que sepan, se estaba pagando 850 horas extras mensuales lo que implicaba una erogación de 400 mil pesos. Ahora eso cambió, preocupa que se cumpla con el presupuesto establecido pero hay absoluta libertad de expresión”.

Sobre las transmisiones de exteriores indicó que: “Nunca nos dijeron que no habrá más transmisiones, lo que si dicen es que se deben pedir, y hasta ahora las vienen autorizando a todas. Es cierto que desde hace un año y pico ya no se viaja a seguir los partidos de fútbol, no nos dejan hacer transmisiones de otras ciudades, pero las transmisiones (locales) de fútbol y de básquet las vienen autorizando y nunca dijeron que se iban a cortar. Lo que si dijeron es que se cortarán las horas extras”.

APOYOS EXTERNOS

La decisión política del Gobierno Nacional es clara: el recorte de personal y ajuste presupuestario. El actual esquema de LT 11 no encaja para ellos y les está sobrando mano de obra. Temen lo que será en un corto y mediano plazo la cuestión operativa de la emisora.

Mientras tanto para la asamblea del lunes que viene, los trabajadores realizarán invitaciones a diferentes instituciones, gremios y partidos políticos para buscar más apoyos.

Algunos de ellos se han manifestado públicamente como el caso de Agmer Uruguay, donde señalan que: “Denunciamos el vaciamiento que está sufriendo nuestra Radio Pública desde las autoridades del gobierno nacional, que atenta drásticamente contra el trabajo de los compañeros y contra el medio de comunicación, que significa menos comunicación para los uruguayenses y una rebaja salarial encubierta. Nos informan que desde el mes de febrero se cortarán las transmisiones de exteriores, la radio dejará de transmitir fútbol, básquet y eventos de exteriores como la Fiesta de la Artesanía que la radio transmite desde hace 30 años, se dejarán de cubrir turnos que se cubrían con horas extras, sin lugar a dudas los uruguayenses iremos perdiendo el espacio de información y comunicación que hemos logrado construir a lo largo de los años”.

En el caso del Partido Socialista de Concepción del Uruguay señalaron que: “Nos solidarizamos con los/as comunicadores que allí trabajan, porque entendemos a la libertad de expresión como uno de los derechos humanos fundamentales para la ciudadanía. Queremos expresarles también que estaremos presentes como lo hemos hecho siempre, en cada reclamo justo porque levantamos las banderas de todos los trabajadores vulnerados/as”.

Por su parte la agrupación “Carlos Fuentealba” señaló que: “La decisión se enmarca en una política de vaciamiento en el que la planta se ha reducido drásticamente en los últimos años dado que no se cubren las vacantes y no se absorbe a los contratados precarizados bajo fraude laboral que la emisora cuenta desde hace cinco años. Contratos estos que el 31 de diciembre vencieron y que aún no fueron renovados”.

En tanto desde la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay (APDU) también indicaron “que siguen atentos a los acontecimientos” en la emisora estatal.

LA APDU ANTE LA SITUACIÓN DE LT 11

La Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay (APDU) observa con preocupación los acontecimientos que se están dando en la emisora estatal LT 11, donde los mismos trabajadores denuncian su “vaciamiento técnico”, y “la decisión nacional de cortar con las transmisiones de exteriores a partir del mes de febrero”. Desde la Dirección de la Radio dieron su versión.

Esta situación se está denunciando por parte de los gremios que nuclean a los trabajadores de los medios públicos de todo el país.

Los trabajadores denuncian que por un lado habrá recorte económico en las horas extras y también en la programación.

Desde la Dirección de la emisora explicaron que: “Desde el 2009, luego de la sanción de la ley de medios, LT 11 –que era comercial- fue incorporada a la órbita de RTA (Radio y Televisión Argentina) junto a otras ocho emisoras. Desde allí perdió su autonomía y pasó a depender del Presupuesto Nacional, pero ahora garantizamos la pluralidad de voces. Las transmisiones de exteriores se deben pedir porque se terminaron las horas extras; hasta ahora las han autorizado a todas” argumentaron.

En la emisora estatal de Paraná LT14 la situación no es muy diferente, ya que desde el primero de febrero las horas extras ya no se podrán realizar más. A todo esto se suma más cantidad de horas para retransmitir directamente Radio Nacional Buenos Aires AM870.

A fines del año pasado llegó un listado de posibles jubilaciones anticipadas en radio LT14 y según pudo saber este medio ningún trabajador acepto está propuesta ya que no era muy clara.

