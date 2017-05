UNA NOCHE DONDE LA POESÍA, LA MÚSICA Y EL TEATRO FUERON PROTAGONISTAS: Se presentó en la capital entrerriana el cuarto libro del escritor y profesional Carlos Saboldelli “Quédate conmigo”.

Nacido en la ciudad de Paraná parte de sus obras tienen que ver con la historia de la ciudad y de las instituciones. A partir de allí, desarrollo personajes en el caso de ficción o de personalidades en el caso de la historia vinculadas a la provincia de Entre Ríos. Carlos Saboldelli es de una familia numerosa por parte de él y su esposa, aunque su núcleo familiar está conformado por su matrimonio y tres chicos que son participes en todos sus proyectos.

En su vida profesional, Carlos es un abogado muy reconocido en su ambiente laboral y nos cuenta como fue la iniciativa en su carrera profesional:

“Pertenezco a una generación donde transitamos la transición de la dictadura a la democracia a muchas personas de mi generación eso nos marcó, mucho conocer y desconocer lo que era el derecho, las leyes y sobre todo las garantías constitucionales, nos fueron marcando. En mi caso eso fue lo que despejo la vocación de llevarme a estudiar leyes y fundamentalmente entender la abogacía en un sentido absolutamente humanista. Las leyes existen y son importantes, pero lo importante o lo trascendente, son las personas a quien involucra el derecho y sobre quien va dirigida la ley”.

Paralelamente a su vida profesional se destaca en su trabajo de investigador y escritor donde lo expresa de una manera muy especial para nuestra página.

“No solo que va paralelamente sino que genéticamente es anterior, ocurre que en algún momento uno lo hace un poco menos orgánica o un poco menos sistemática en contra posición a lo que es el estudio y fundamentalmente de las leyes. La escritura en esa instancias para mí no lo fue, de todas maneras en un momento de la vida va tomando forma los proyectos que tiene pensado y así fue que se fue concretando aquella idea de escribir libros”.

El reportaje tiene como objetivo dialogar sobre la presentación de su cuarto libro, pero la conversación nos lleva hacer un recorrido por toda su obra literaria:

“Tengo escritos cuatro libros, uno de ficción que presentamos en la noche de este viernes 4 de mayo y tres libros de historia. Los libros de historia se refieren a la sociedad friulana de Paraná y a la sociedad italiana de Paraná, que han sido instituciones señuelas en la ciudad que tienen casi 150 años, en caso de la sociedad italiana. El trabajo consistió efectivamente en el desarrollo de toda la vida de esa institución, estamos hablando de la época de la confederación argentina cuando Urquiza era presidente y la capital del país era Paraná. Es un trabajo donde pude rastrillar los archivos de la entidad, los archivos provinciales, archivos de tribunales, archivos personales, archivos en Italia, en fin un trabajo complementario que fue dando lugar a eso.

El trabajo investigativo del Dr. Carlos Saboldelli lo llevo a recorrer instituciones y organismo importantes de nuestro país para la creación de su segunda obra, así lo recuerda:

“El otro libro es un tratado académico e histórico sobre los vicegobernadores de Paraná que fue en su momento auspiciado por la Uader y por la vice gobernación de Entre Ríos. Ese libro contiene un relevamiento de todos los vicegobernadores desde su surgimiento en 1883 hasta la fecha del libro que es en el 2008; tiene a su vez un compendio jurídico donde explico cuál es la presencia constitucional del vicegobernador, donde tengamos en cuenta que la primera constitución entrerriana es de 1822 y donde el primer vicegobernador aparece en 1883. Todo esto tiene una motivación, es un trabajo un poco intenso donde tuve que trabajar por ejemplo con archivos de la embajada de Estados Unidos, con archivos de la aeronáutica, de institutos superiores en Buenos Aires, de alguna manera pude ir complementando las biografías y la cuestión académica”.

En su carrera como profesional de leyes, como escritor e investigador, parte de su vida también está abocada a la política, cuando le consultamos sobre esa etapa, aún vigente, Carlos lo expresa con un análisis sincero e explícito:

“Nadie puede vivir desconectado o al menos escribir desconectado de lo que sustancialmente es, hay una discusión o un intercambio de posiciones entre los escritores, si uno puede escribir de lo que no conoce o escribir solo de aquello que conoce o ha vivido. Me parece que no hay una respuesta a esa pregunta, pero yo si tengo una para mí, es que uno todo aquello que vive lo vuelca hasta involuntariamente cuando escribe. En este caso si, mi vinculación política desde joven, desde la época del gobierno militar a los 16 o 17 años ya tenía vinculación con los primeros centros de estudiantes, eso a uno lo lleva a conocer personas, personalidades, actitudes, historias, que tarde o temprano eso emerge en la persona. Eso es lo que me suele suceder cuando escribo, quiera o no, los personajes llevan esos componentes que uno ha vivido y creo que afortunadamente influye en las personas, no solo la política, también los círculos de amistad, los círculos artísticos, los círculos artesanales, los profesionales, todos tienen influencia en lo bueno y en lo malo”.

Su trabajo incansable lo lleva a trazar nuevas metas, nuevos objetivos en la literatura, como una exclusividad, Carlos Saboldelli nos da la primicia de sus objetivos:

“Creo que las personas tienen una edad cronológica y tienen una edad espiritual. La cronológica es inevitable y la espiritual se regula en función a los deseos y a los proyectos que uno tiene de ir concretándolos. En ese caso me considero un afortunado nunca he cesado en buscar ideas y van apareciendo en lo cotidiano, concretamente estoy trabajando en una nueva novela histórica basada en la guerra civil española y refugiados que terminaron llegando a la Argentina, una historia que nos atrapo de casualidad en algún momento. Y también ya vinculados a la parte histórica, trabajo sobre la historia del peronismo entrerriano; en esta primera etapa es la historia institucional, no la política, en el cual hay poco y nada de material. Un poco porque no se ha desarrollado y otro poco porque durante el proceso dictatoriales el material se fue destruyendo y cuesta un poco encontrarlo. Ese es el objetivo a mediano plazo sobre los cuales estoy trabajando en estos momentos”.

El reportaje se realizó horas previas a la presentación de su cuarto libro que es una ficción de amor llamada “Quédate conmigo”, el autor nos relata sus sentimientos previos:

“Siempre digo que los libros, en mi caso, se asemejan mucho a la paternidad, uno le pone todo el cuidado, todo el deseo, todo el ansia que corresponda y una vez que sale a la luz, se independizan de uno. Y por más que uno sea el autor, ya no puedes hacer más nada, en estos casos estoy en la previa al parto, si se quiere con la tranquilidad de un padre con experiencia por decirlo de alguna manera. Siempre hay un cosquilleo, siempre hay un deseo de hacerlo lo mejor posible. No es fácil para quien escribe hablar de la misma manera que escribe y yo tengo que contarles a los que estén presentes en el lanzamiento, que es lo que quise escribir allí, cuales son los personajes y los sentimientos esenciales que andan deambulando en la historia”.

La idea fue clara en el concepto y la ansiedad de lo que significaba la presentación de su última obra, el público presente, la familia, los amigos, fueron testigos de una noche llena de poesía, teatro y música. Donde se observó la calidad de aprecio que recibió el Dr. Carlos Saboldelli que de alguna manera, nos hizo sentir orgullosos, nos sentimos parte de una velada importante y muy especial en su carrera como escritor.

Rubén Oscar “Chiche” Muñoz para Federal al Día.

