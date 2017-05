A UN AÑO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA “SEPAREMOS”: El 70% de los paranaenses no respeta el plan de separación de basura

Así lo indicaron fuentes de la Municipalidad. No están multando, pese a que anunciaron que sí.

Hace un año la Municipalidad de Paraná puso en marcha el programa Separemos, con el objeto de estimular la diferenciación de residuos domiciliaria. En la actualidad sólo el 30% de los vecinos de la capital respetan la medida, acorde a un relevamiento oficial.

“Hemos tenido muy alta adhesión. Este plan llegó para quedarse y es importante porque implica un cambio de hábito. Hay que hacer un trabajo importante por la salud y por el manejo de la basura que se hace en el volcadero” indicaron desde la comuna, donde destacaron que, pese a que la estadística no sea del todo positiva, el balance hasta el momento es bueno.

La separación de residuos tiene una doble ventaja: por un lado colabora con el reciclaje y por el otro brinda la posibilidad de que las familias de la cooperativa de la planta recicladora puedan generar un ingreso extra, pese a que no alcance para vivir: “Le pedimos a los vecinos que cumpla con la disposición; que saque lunes, miércoles y viernes residuos orgánicos, y martes, jueves y domingos inorgánicos y sanitarios, en bolsas separadas.

Pese a algunas desventajas materiales -aún no han llegado los dos mil contenedores prometidos- desde el municipio confían en que Separemos se establezca como una política de largo plazo. Asimismo, y pese a que fue anunciado junto con el programa mismo, no está multando a los vecinos que no cumplen con la disposición: “Es apresurado, tenemos que afinar el proceso de concientización, que abarca escuelas y vecinales, entre otros actores”.