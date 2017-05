POR DOS AÑOS: Macri anunció que quienes cobran un plan social podrán ingresarlo al sueldo al conseguir un empleo

El presidente Mauricio Macri partcipó del acto del Día del Trabajador organizado por “Momo” Venegas.

En el Día del Trabajo, el presidente Mauricio Macri anunció la puesta en marcha del “sistema de empalme” para sustituir planes sociales por empleo subsidiado. En ese contexto, el jefe de Estado remarcó que “no va más el país de la patota”.

En el marco del acto organizado por las 62 Organizaciones, liderada por el ruralista Gerónimo “Momo” Venegas, que se realizó en el club Ferrocarril Oeste, el Presidente sostuvo que con este programa “todos los que tengan esos planes puedan entrar a trabajar sin perder el plan y las empresas pueden incluir lo que perciban del plan en su salario y facilita que lo puedan contratar”.

“Todos sabemos que después de la crisis 2001 quedó mucha gente excluida y estuvimos de acuerdo en que el Estado le tendiera una mano. Aquel que recibió un plan, lo pensó en términos de ´por un tiempo hasta que consiga trabajo´… Pero pasaron mucho años y siguen en la misma situación”, señaló Macri.

Además de Venegas, sobre el escenario de Ferro también dijeron presente algunos ministros nacionales como Jorge Triaca, Patricia Bullrich, Andrés Ibarra, Guillermo Dietrich y Ricardo Buryaile.

“¡Vamos a crear trabajo para todos los argentinos!”, prometió Macri, que además sostuvo que desde agosto pasado se crearon 82 mil nuevos puestos de empleo formal, aunque esa cifra “es sólo el comienzo, necesitamos ponerle un cero más”.

“Hay un elemento central que un señor nos dijo hace muchos años: que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad y ese señor fue Juan Domingo Perón. Y también dijo que cada argentino tiene que producir al menos lo mismo que consume… ¿Nosotros lo podemos hacer no es cierto? ¡Podemos hacer mucho mas que eso!”, arengó ante la militancia.

Sobre el escenario del microestadio que lucía la leyenda “Peronismo en Cambiemos”, el presidente recordó que en 2015, en plena campaña electoral, durante un acto en el mismo lugar surgió la consigna “Sí se puede”, y la repitió varias veces, coreada por la multitud presente.

“Yo no vine a defender a ningún mafioso”, enfatizó el Presidente y agregó: “No va más el país de la ventajita, el país de la patota, el país con comportamientos mafiosos, la Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno de los que nos quieren llevar por delante, porque yo estoy acá por ustedes”. (ámbito.com)