NUEVA NORMA: Fútbol: Cómo se aplicará en Entre Ríos el reglamento para combatir la violencia

Desde la Policía de la provincia informaron que analizan el nuevo reglamento aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para adecuarlo a la realidad de Entre Ríos. Las claves de la nueva norma.

El Ministerio de Seguridad aprobó un nuevo reglamento para combatir la violencia en fútbol, que se aplica desde este martes en todos los partidos de la AFA, FIFA o Conmebol que se desarrollen en el país.

Al respecto, Marcos Antoniow, Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, informó que analizan las nuevas medidas para adaptarlas a la realidad de la provincia. “Hace tiempo venimos trabajando en muchos aspectos que allí se plantean, principalmente en Paraná y Paraná Campaña. No obstante, hay que tener en cuenta que es una ley fundada en hechos que ocurrieron en los últimos tiempos en Buenos Aires, Capital Federal y las grandes ciudades, como Rosario, Córdoba o Mendoza. Nuestra realidad es distinta”, manifestó.

El reglamento incluye un cambio clave: las listas de admisión serán elaboradas por el Gobierno y no por los clubes. Además, se podrá prohibir el acceso a toda persona que a) se encuentre condenada, procesada o con auto de elevación a juicio, o que se encuentre sujeta a suspensión de juicio a prueba por cualquier otro delito cometido en el exterior, con motivo u ocasión de un espectáculo futbolístico; b) hubiera sido condenada por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión de más de tres años; c)se encuentre sancionada respecto de una contravención, que haya sido cometida en el marco de un espectáculo futbolístico, ya sea antes, durante o después de la disputa del encuentro o durante las concentraciones o entrenamientos de los equipos; d) Hubiera tenido conductas violentas contra las personas o las cosas, hayan ingresado a lugares no permitidos, entre otras, dificulten el normal desenvolvimiento de un espectáculo futbolístico, ya sea antes, durante y después de la disputa del encuentro o durante las concentraciones y entrenamientos de los equipos.

Aclaran que la restricción de ingreso será por un período no menor a seis meses y no mayor a veinticuatro meses. Si dentro del año de aplicada la restricción la persona cometiera nuevamente algunos de los hechos mencionados en los puntos anteriores “se le incrementará al doble la medida prevista” y en caso de segunda o ulteriores reiteraciones de las conductas sancionadas, “se podrá aplicar una restricción de hasta cinco años”.

Sobre ello, Antoniow manifestó que “la situación procesal de la persona es una realidad pero eso no influye en la cuestión de prohibirle el ingreso a un estadio público, siempre y cuando no sea partícipe de hechos de violencia en espectáculos deportivos. Desde el año pasado está el sistema de Tribuna Segura, que es un dispositivo digital que trabaja con una base de datos en la que se cargan pedidos de captura, restricciones o personas que no pueden ingresar a los partidos. Se está viendo si se puede implementar acá”.

Por otra parte, la nueva norma indica que los menores de 16 años deberán concurrir a los estadios donde se celebre un espectáculo futbolístico acompañados de una persona mayor de edad.

Asimismo, se requiere que quien comercialice las entradas para cualquier espectáculo futbolístico a realizarse, deberá requerir la identificación a los adquirentes a través del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Pasaporte, según el caso. En este marco, el organizador está obligado a comprobar la identidad de los concurrentes con la presentación del documento correspondiente.

Antoniow, consideró que “esto muchas veces trae complicaciones e implica mayor gasto administrativo por parte de los clubes, ya que necesitan mayor presencia de boleterías habilitadas. Tiempo atrás se implementó el AFA Plus, que era un sistema digital, y no tuvo su aplicación por diferentes motivos. El objetivo de estas medidas es el control de la venta de entradas, más que nada por el delito de la reventa”.

En tanto, el reglamento también establece que solo se podrá ingresar a los estadios con banderas y/o lienzos de una superficie que no sea superior a 1 x 1,5 metros, y que no contengan mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia. “Es algo que veníamos aplicando en la provincia desde el año pasado. Las medidas son por una cuestión de visualización del público hacia la cancha y para que los sistemas de seguridad puedan ver qué pasa en la tribuna”, dijo el comisario.

Confirmó que en los próximos días se reunirán con autoridades de Patronato, Paraná y Juventud Unida de Gualeguaychú para analizar y adecuar lo requerido en la nueva norma. Elonce.com