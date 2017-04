ACUERDO: Busti quiere un gobierno provincial “con todo el peronismo detrás”

Llamó a fortalecer a la provincia “para hacer los reclamos federales necesarios”. Dijo que el tema de su candidatura es secundario.

Gustavo Bordet y Jorge Busti hicieron público este lunes el acuerdo que ya se venía gestando para la conformación de un frente electoral entre el Partido Justicialista -PJ-, que preside el actual gobernador, y el Frente Entrerriano Federal -FEF-, que encabeza el exmandatario provincial. “La reunión fue el domingo a la mañana. Una reunión tranquila, en la cual pudimos analizar la situación nacional, provincial, y la necesidad de que los peronistas, más allá de las distintas miradas y matices, tengamos la vocación de juntarnos para ser una alternativa al PRO en las próximas elecciones“. aseguró Busti.

En diálogo con Canal Nueve Litoral, Busti aseguró que mediante la unión del peronismo quiere una provincia políticamente fortalecida para reclamarle a la Nación: “Hay que fortalecer al gobierno provincial en los dos años que le quedan, con un triunfo, para hacer los reclamos federales necesarios. No es lo mismo hacer el reclamo desde la victoria que de la derrota“, señaló.

“Hay que dejar de lado los personalismos, para poner por delante de todos las necesidades de la gente y de tener una provincia fortalecida para poder gobernar”, reiteró.

En esa línea, el exgobernador aseguró que irá con una propuesta en las PASO: “El FEF es un partido legalmente constituido, que va a tener su plenario el sábado, y ahí vamos a ratificar nuestra vocación frentista con el PJ y otros partidos que puedan ir a ese frente. Lo que dice el gobernador es cierto, el peronismo siempre tuvo vocación frentista, y más aún en momentos tan difíciles. Hay un gobierno nacional que gobierna para un sector, pero hay otro sector que tiene necesidades, que no llega a fin de mes. Para crear una alternativa democrática necesitamos darle credibilidad, y para eso usar las Primarias del 13 de agosto“, afirmó.

EL KIRCHNERISMO Y SU CANDIDATURA

Busti se refirió a su relación con los sectores más kirchneristas, con quienes tuvo fuertes diferencias en el gobierno anterior: “El kirchnerismo es una variante del justicialismo. Los kirchneristas tendrán la posibilidad de hacer una lista y presentarse en las primarias. Nosotros no tenemos ningún problema de que lo hagan. Yo me he encontrado con dirigentes kirchneristas de buena fe con quienes he dialogado. De todos modos, hoy la patria y la provincia exigen que nos reúna el peronismo en sus hitos fundacionales”, remarcó.

“El tema de la candidatura mía es una cuestión subalterna, secundaria. Yo nunca dije que quiero ser candidato. Quiero poner mi último esfuerzo en la posibilidad que nos juntemos todos, que venimos de un mismo tronco y luego nos separamos. El gobierno provincial necesita apoyo frente a un gobierno de derecha, conservador. Hay que tener un gobierno con todo el peronismo detrás”, concluyó. (9ahora)