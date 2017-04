PROPAGANDA ENCUBIERTA: El Gobierno usó páginas falsas de Facebook para criticar los paros

Fueron creadas secretamente por el macrismo. Se presentan como apolíticas y consiguen seguidores usando temas como el cuidado de las mascotas, el turismo y la solidaridad.

Entre frases de Nelson Mandela sobre la importancia de la educación aparece un mensaje que elogia a los docentes formoseños “que a pesar de las inundaciones no dejan de ir a trabajar”. “Para ellos no existe ninguna carpa”, remata. Entre el video de la niña con cáncer que bailó con los payamédicos se envía un repudio al paro del 6 de abril. Esta práctica se repite una y otra vez en distintas páginas de Facebook creadas por Cambiemos para lanzar críticas a los paros y a dirigentes opositores sin que sus usuarios se enteren de que la Casa Rosada está detrás de estos avisos.

Se trata de la divulgación de información a través de las “páginas satélites” que el macrismo no reconoce como propias pero que Cambiemos creó para la campaña 2015 y que hoy se utilizan a favor del Gobierno. Su objetivo es generar miles de seguidores con distintos contenidos a los cuales enviarles mensajes personalizados, por lo que hay páginas para docentes, para el campo, para los que aman las mascotas, y hasta para los viajeros, entre otras.

Detrás está el equipo de redes a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que no da ningún indicio de que las páginas son manejadas por ellos. Al no mostrar intención política, consiguen miles de seguidores lejanos a la política que sólo se unen para leer información sobre sus gustos o hábitos y son seducidos por el nombre de las “fanpages”. Docentes Argentinos, Somos Muchos, Yo Estoy con el Campo, Argentinos en el Mundo, No al Maltrato Animal, son algunas de las páginas que atraen a los usuarios y llegan a tener entre 100 mil y 300 mil seguidores cada una.

Una vez que se atrajo la atención, se empiezan a enviar mensajes políticos. El viernes, desde la página de Docentes Argentinos se subieron fotos de docentes formoseños yendo a trabajar en medio de la inundación. “Para ellos no existe ninguna carpa”, dice la publicación que busca generar empatía con sus más de 146 mil usuarios (se consiguió que esta publicación se compartiera 953 veces). El mensaje político es espaciado, cada cuatro o cinco publicaciones en apoyo a la tarea docente aparece una publicación que verdaderamente el Gobierno quieren comunicar. Desde esta página también se criticó al titular de Suteba, Roberto Baradel, y los paros de los docentes de la provincia de Buenos Aires.

La fanpage Somos Muchos posee contenido sobre argentinos dedicados a distintas tareas solidarias o que afrontan momentos difíciles. Bajo el título “La niña que conmovió a todos” se muestra el video de una nena con cáncer que bailó en el hospital el tema Despacito con payamédicos. También se cuenta la historia de “un comerciante que dejó las llaves fuera de su local y la policía se las guardó” o de “la solidaridad de un atleta argentino que operó a un rival desfigurado en plena competencia”. Entre todas estas publicaciones, Cambiemos vuelve a infiltrar su mensaje: “Ellos no pararon ¿y vos?”, dice la información acompañada de fotos de personas que el 6 de abril, día del paro general, fueron a su trabajo. Esta página ya pasó los 230 mil usuarios y desde allí, en cambio, se convocó para la marcha del 1º de abril bajo el título “defendamos la democracia”.

Entre mensajes en los que rescatan el olor a tierra mojada, desde Yo Estoy con el Campo (244 mil seguidores) se envió el mensaje “el campo no para”. También desde la página contra el maltrato animal, Cambiemos publica que la Ciudad de Buenos Aires tiene dos nuevos centro de atención gratuita para mascotas y la noticia de que ahora se podrá viajar con animales en el subte.