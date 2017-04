DADY BRIEVA: “Me imagino a Cristina volviendo y que ellos no vuelvan más”

El integrante de Midachi se refirió a su deseo de un regreso de la ex presidenta el poder. También mencionó a otros peronistas que le gustan para esta elección.

El actor y humorista Dady Brieva no pierde su entusiasmo kirchnerista y volvió a reforzar su afecto hacia Cristina Fernández. En medio del regreso de Midachi al ruedo de las giras y los escenarios, el cómico disparó: “Me imagino a Cristina volviendo y que los que están ahora no vuelvan más”.

En el marco de una entrevista con la radio La Patriada 102,1, Dady señaló señaló también que no observa otro posible candidato dentro del peronismo: “Si no es Cristina, no destaco a otra figura política en el escenario actual. No hay plan B, ella está re contra fuerte en sus convicciones, no tranza con nada”, apuntó y agregó: “Me imagino volviendo con un proyecto para 16 años”.

Por otro lado, Brieva se refirió a una posible candidatura a Senadora por parte de la ex mandataria y apuntó a un ex aliado: “Volver a ver a Pichetto en el Senado le debe inflamar los ovarios”.

Asimismo, destacó: “Me gusta que se sume Alberto Rodríguez Saá y que se vaya abriendo el juego”

Por último, el actor reflexionó: “La grieta es un invento de marketing para vender entradas. Arriba todos hablan de política y abajo nos peleamos entre nosotros”, dijo. (infonews.com.ar)