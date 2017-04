VISITA PRESIDENCIAL: Macri anunció la construcción de un aeropuerto único entre Paraná y Santa Fe

Para que “entrerrianos y santafesinos estén conectados, no solo con el mundo, sino también, entre ellos”, justificó el presidente. También adelantó ante Elonce TV la llegada de Tecnópolis a Paraná.

El presidente, Mauricio Macri, resaltó la “energía positiva” que encontró en las empresas que visitó en Paraná. Resaltó la “enorme potencialidad que tenemos los argentinos, los entrerrianos” y en relación a Petropack destacó “el trabajo de dos hermanos que arrancaron una empresa desde 0, y hoy exporta a toda la región sus productos de altísima calidad”.

“Es una empresa comprometida, genera más empleo y emprendimientos sociales”, subrayó ante Elonce TV.

Sobre su visita al laboratorio Eriochem, destacó: “Son la primera empresa que exporta productos oncológicos hechos por entrerrianos, a Estados Unidos”. “Son la muestra de que sí se puede. Hay que buscar el lecho, el lugar en el mundo al que poder exportarle nuestro conocimiento”, reafirmó.

Asimismo, destacó la visita a la camionera Cielo Patat.

Tecnópolis y un aeropuerto único

Entre los “proyectos importantes e históricos” para la provincia de Entre Ríos, anunció que en septiembre se licitará la construcción del puente Paraná-Santa Fe. Proclamó además, la construcción de un aeropuerto único entre ambas provincias. “Estamos haciendo los estudios y esperamos el acuerdo entre ambos gobernadores porque es algo muy bueno para darle volumen y escalas, y lo transformará en un aeropuerto internacional”, adelantó.

“Entrerrianos y santafesinos estarán conectados no solo entre ellos, sino que también podrán conectarse con el mundo, y eso va a facilitar, no solo el conectarse cultural y socialmente, sino que también facilitará el comercio y ayudará al crecimiento de toda la zona de influencia”, resaltó Macri.

Reveló además que “Tecnópolis viene a Paraná y Santa Fe”. “Serán dos exposiciones con temáticas diferentes y aspiramos a que más de un millón santafesinos y entrerrianos, entre chicos y grandes, puedan visitarlas”, alentó.

Más adelante, se comprometió a modernizar el Estado y en esa línea avanzó en que “tienen que volver los concursos públicos en el Estado. El Estado no puede ser un aguantadero de la política”.

Sobre el posicionamiento de Entre Ríos en el país, convino: “Desde el primer día hemos dicho que uno de los lugares con mayor potencialidades es la Mesopotamia y Entre Ríos es un sector importantísimo; acá tiene que haber una revolución y por eso hemos tomado una serie de medidas que ayuden a su desarrollo, apuntar fuertemente al desarrollo de la actividad privada en la provincia para generar mucho trabajo”.

También repasó las obras que está realizando la Nación junto a la provincia en materia de obras contra inundaciones en zonas urbanas y rurales, así como los trabajos de mejoramiento de hábitat en barrios con vulnerabilidad social.

No habrá paritaria nacional docente

“Después de las evaluaciones que hemos hecho, es obvio que tenemos un problema de calidad con la educación pública argentina, y claramente, no hay igualdad de oportunidades si no hay una educación pública de calidad”, subrayó Macri al confirmar que desde el gobierno nacional no se convocará a una mesa paritaria para el sector docente. “El desafío es decirnos la verdad, poner esa verdad sobre la mesa y ver qué vamos a cambiar”, dijo al respecto.

“La paritaria queda clara porque habiéndose fijado el mínimo, corresponde a cada gobernador, porque los docentes son empleados provinciales”, con lo cual, “cada gobernador decidirá cuál será su acuerdo salarial”, sentenció.

El Presidente reiteró que los gobiernos de la Nación, provinciales y municipales deben trabajar junto a docentes, gremios y padres para mejorar la calidad educativa, con más tecnología, jornadas extendidas, nuevos contenidos, idiomas y una evaluación sistemática.

“Cómo puede ser que los gremios digan que no quieren un instituto de evaluación; los problemas no se resuelven escondiéndolos debajo de una alfombra, sino reconociéndolos y encarándolos”, remarcó.

Advirtió que “sin capacitación nos vamos a quedar sin trabajo” y resaltó que “la pobreza se resuelve generando empleo de calidad, que vienen de la mano de la educación”.

Sobre el crimen de Micaela García y el jury de enjuiciamiento a Rossi

“Lo que tiene que terminarse es la impunidad. No queremos más comportamientos mafiosos, más gente que se crea dueña de la Argentina” porque “tenemos que cumplir todos la ley y ser respetuosos de los derechos de los demás”, remarco hoy el presidente Mauricio Macri en la ciudad de Paraná.

Se refirió al proyecto que propone un nuevo régimen de excarcelaciones, el cual será tratado en el Senado “para que se cumplan las condenas en forma efectiva y que se termine con todo esto, que los jueces se hagan cargo, como en el caso de Rossi”. “Es una enorme responsabilidad aceptar el ser juez, tienen que hacerse cargo y utilizar ese poder para cuidar a los argentinos, así que espero que con el jury de enjuiciamiento a Rossi, los demás jueces entiendan cuál es el rol que tiene cada uno por cumplir”, advirtió el mandatario presidencial.

Macri formuló esos conceptos en una conferencia de prensa que ofreció en el aeropuerto de Paraná, después de visitar una fábrica de envases flexibles y un laboratorio de Colonia Avellaneda que exporta medicamentos oncológicos.

Estuvo acompañado por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el senador nacional Alfredo De Angeli; y los intendentes de Paraná, Fausto Varisco, y de Basavilbaso, Gustavo Hein. Elonce.com