MINISTERIO DE FINANZAS: El Gobierno pagó U$S 7.180 por el Bonar X, el vencimiento de deuda más elevado del año

Es la operación de mayor volumen de cancelación de deuda pública de este año, informó oficialmente el Ministerio de Finanzas.

El Gobierno pagó este lunes u$s 7.180 millones por el vencimiento del Bonar X, en la operación de mayor volumen de cancelación de deuda pública prevista para este año.

Sobre el total depositado, u$s 6.938 millones correspondieron al pago de capital y los restantes u$s 242 millones a intereses por la amortización del título, informó el Ministerio de Finanzas.

El Bonar X fue uno de los títulos que la AFIP incluyó en el menú de opciones para ingresar al régimen de sinceramiento fiscal, pero solo 2% de los que ingresaron a la operación eligieron este bono.

La cartera que dirige Luis Caputo hizo la semana pasada una colocación de Bonar 2025 y Bonar 2037 para hacerse de fondos para pagar parte de este cancelación, como parte de su estrategia de refinanciar deuda a más largo plazo y menores costos.

Gracias a esa operación, el Ministerio se hizo de u$s 1.760 millones que destinó al pago de parte del bono que hoy canceló.

Previamente, el 23 de marzo, el Gobierno captó del mercado europeo de deuda 400 millones de francos suizos con la emisión de un bono a vencer en 3 años y medio y por el que pagará una tasa anual del 3,375%. De esa forma el país volvió a financiarse en esa moneda tras 19 años de no hacerlo.

Este es el mayor pago de deuda que el Gobierno enfrenta este año, ya que luego deberá pagar vencimientos menores por un total de u$s 6.500 millones.

Fuentes del Ministerio de Finanzas informaron que los próximos vencimientos de deuda alcanzan a unos u$s 2100 que habrá que pagar en mayo al Club de París, otros u$s 1000 millones en junio del Global 17, a los que se suman u$s 2.380 millones de otros títulos menores entre julio y diciembre.

Caputo reiteró a comienzos de mes que “no hay ningún festival de bonos; no hay ningún problema de sustentabilidad de la deuda”.

“Se ha elegido este camino para alcanzar de manera gradual el equilibrio fiscal; de alguna manera lo hacemos más soportable para la gente y sin comprometer los ratios de deuda; creemos que es el camino óptimo”, dijo el ministro en declaraciones al diario La Nación,

Luego del pago del Bonar X, las reservas del Banco Central se redujeron en alrededor de u$s 4.122 millones, para alcanzar los u$s 48.574 millones, luego del máximo histórico de u$s 52.689 millones obtenido el miércoles.

Según el Programa Financiero presentado a comienzos de año, las necesidades de financiamiento paño ascenderán a u$s 40.350 millones, de los cuales más u$s 13.000 millones ya se abastecieron en las primeras semanas de enero, antes de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, y el temor que las tasas tuvieran una abrupta suba.

De los u$s 40.350 millones para cubrir las necesidades financieras de este año, u$s 23.000 son para cubrir el déficit primario previsto para 2017.

Para cubrir estas necesidades, buscarán fondeo en el Banco Mundial, el BID y la CAF por u$s 3.850 millones; por la colocación de Letes buscarán u$s 4500 millones; mientras que u$s 14.000 millones se emitirán en el mercado local; u$s 10.000 millones en bonos internacionales y u$s 2.000 millones a entes públicos.(Telam)