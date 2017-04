LA CC SALIÓ AL CRUCE: Nueva carta documento de Lorenzetti a Carrió: la demandará por “daños”

El titular de la Corte Suprema negó las acusaciones de la diputada y le advirtió que al no haberse retractado le iniciará acciones.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, envió una nueva carta documento a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, en la que criticó su decisión de “persistir en declaraciones difamatorias” en su contra en el marco de un enfrentamiento que se encuentra en su punto más álgido.

“Niego todas las acusaciones que usted efectúa falsamente”, sostuvo el titular del máximo tribunal en el texto, a la vez que acusó a la diputada nacional de “presionar al Poder Judicial”. Y agregó: “No habiendo cesado su conducta, no me queda otro camino que proceder a iniciar acción de responsabilidad civil por daños”.

La nueva carta documento se da días después de que Carrió ratificara sus denuncias contra el oriundo de Rafaela y en el marco de una dura disputa entre ambos que en las últimas semanas llegó al punto más conflictivo, con el pedido de juicio político que presentó la chaqueña en la Cámara de Diputados.

“Desde enero de 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna”, dijo Lorenzetti quien acusó a Carrió de “persistir” en sus declaraciones en su contra.

Además, el juez acusó a la diputada de violar la independencia del Poder Judicial: “Es grave la afectación de la independencia del Poder Judicial, usted ha dicho que quiere modificar las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabe perfectamente que el tribunal no acepta ni aceptará presiones de este tipo”.

“Pretende que los jueces no investiguen su patrimonio, ya que es eviten su último ataque pretende que yo incide sobre la decisión de jueces” en referencia a las críticas de la diputada a la Cámara Federal que reabrió una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

“Quiero aclarar que no tengo ninguna relación con la denuncia penal que usted ha mencionado, ni conozco los hechos, ni pongo en duda su honradez”, aclaró luego que Carrió lo acusó a él de “operar” en la Justicia para que se reabra la causa en su contra.

En tanto, aún persiste el pedido de juicio político presentado ante la Cámara de Diputados por Carrió en contra de Lorenzetti, a quien acusó de varios delitos, entre ellos de presunto enriquecimiento ilícito y presionar ante la Justicia en determinadas causas.

Tras conocerse la nueva carta de Lorenzetti, la Coalición Cívica reaccionó y le pidió al titular del máximo tribunal de la Nación que, en lugar “de intercambios epistolares”, haga públicas “sus declaraciones juradas”.

La Secretaria General del partido de Carrió, Maricel Etchecoin, el diputado nacional Fernando Sánchez y el legislador porteño Maximiliano Ferraro, pidieron en un comunicado que el titular de la Corte difunda su declaración de bienes. “No necesitamos cartas de Lorenzetti, lo que queremos es que muestre sus declaraciones juradas”, subrayaron.

“Nuestro país no requiere de intercambios epistolares. Lo que necesita son jueces probos, independientes y sin patrimonio oculto”, se indicó en el comunicado.

Etchecoin, Sánchez y Ferraro afirmaron que Lorenzetti no se comporta de modo transparente y cuestionaron su réplica a las denuncias de Carrió. “Esto no se trata de una guerra, se trata de transparencia y de trabajar de cara a la ciudadanía, algo que no estaría sucediendo en el caso de Lorenzetti”, afirmaron.

La diputada nacional presentó un pedido de juicio político contra el magistrado por presunto mal desempeño de sus funciones. Además, en una denuncia penal, lo vinculó con la mutual Pyme Rural, una de las financieras investigadas por haber descontado cheques librados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que provenían del Programa Fútbol para Todos, una investigación que está en manos de la jueza federal María Servini de Cubría.

“El presidente de la Corte considera una declaración de guerra que se le requiera que rinda cuenta de su patrimonio ante la sociedad. ¿Por qué es esa una obligación para todos los argentinos excepto para algunos privilegiados? Tendría que ser una iniciativa de Lorenzetti y no un pedido nuestro la publicación inmediata de sus declaraciones juradas”, plantearon en el comunicado los referentes de la CC.

En el último párrafo, Etchecoin, Sánchez y Ferraro elogiaron a su jefa política y cuestionaron al presidente de la Corte. “La historia de Elisa Carrió demuestra que siempre ha defendido y puesto el cuerpo para defender la independencia de la Justicia, incluso en los momentos más aciagos de la República, lo que no implica aceptar la impunidad de jueces que funcionan dando la espalda a la sociedad”, plantearon.

Hoy el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el Gobierno tiene que ser “muy prudente y ver que las instituciones funcionen” ante el pedido de juicio político que realizó la líder de la Coalición Cívica contra Lorenzetti. (ámbito.com)