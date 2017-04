ADOLESCENTES Y DELINCUENCIA: ¿Deben ir los jóvenes a la cárcel?

Algunos creen que es una verdadera solución. Otros consideran que sólo busca criminalizar a los jóvenes, especialmente a los más pobres.

En Argentina se ha instalado en los últimos meses un debate que parece recurrente en época eleccionaria y preeleccionaria. Se trata de los menores y el delito, anclados a la posibilidad de que se endurezcan las penas hacia ellos y se establezcan nuevos regímenes con el objeto de llamar al orden. Desde el más estricto sentido común, un sector social apunta a esto como la solución, debido a que el humor social reinante muchas veces está condicionado por hechos del presente y más, por el tratamiento que los medios de comunicación le otorgan a esas problemáticas en particular.

En nuestro país Cambiemos, el frente liderado por el PRO con acompañamiento de la UCR y otros partidos minoritarios, ha instalado el debate de la mano del Poder Ejecutivo Nacional. Mauricio Macri y sus asesores más cercanos comenzaron a hablar del tema en 2016, el propio presidente lo ratificó en la apertura de sesiones legislativas de 2017 y en los últimos días la vicepresidenta Gabriela Michetti volvió a exteriorizar la voluntad del partido de gobierno de avanzar en una normativa que apunte a bajar la edad de imputabilidad. Lo hizo en Paraná, en el marco de un congreso sobre narcotráfico donde estuvo acompañada de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.

A través de este informe 9 Ahora intentará entonces contestar algunos interrogantes: ¿es una solución aumentar las penas para los menores? ¿Sirve tratar a los menores como a los adultos? ¿Es una respuesta a una problemática o una medida de lo que algunos llaman ‘populismo de derecha’? Todos parecen coincidir en un punto: es necesario reformar el régimen penal juvenil.

LA ACTUAL NORMATIVA

Actualmente rige en nuestro país la Ley 22.278, que data de 1980 -plena dictadura cívica/militar- y que crea un Régimen Penal Juvenil. Tiene alcance nacional y se aplica a los adolescentes desde el momento en que existe la comisión de un hecho delictivo, que se le es imputado aunque aún no sean formalmente mayores de edad, es decir, aún no tengan 18 años, que es cuando se le aplica el régimen penal de adultos.

Dentro de la norma se diferencian dos grupos: menores no punibles y punibles. El primero tiene que ver con aquellos que no tienen 16 años aún, mientras que el segundo ocupa la franja etaria que va de los 16 a los 18 años. En ese caso se toman en cuenta los delitos de acción pública que ameriten más de dos años de prisión. Se trata de una ley “tutelar”, es decir, los menores no son sujetos de derechos. Por ende, los jueves disponen de ellos de modo a veces arbitrario, situación que se agrava si el involucrado es pobre.

LAS TEORÍAS: GARANTISMO VS ‘POPULISMO DE DERECHA’

Dos sectores con puntos de vista ideológicos encontrados se disputan el terreno en la discusión por un nuevo régimen penal juvenil: el garantismo y el que se ha denominado ‘populismo de derecha’ en algunos casos.

El garantismo es una corriente ligada a las miradas más progresistas de la sociedad, donde se intenta evaluar los aspectos sociales, económicos y culturales sobre los cuales se genera la delincuencia juvenil, y a partir de allí se establece, por ejemplo, que los menores deben ser tratados como adultos en situaciones penales, pero con el sólo hecho de que dejen de ser “objetos”. No se habla de baja de edad de imputabilidad, pero en algunos casos subyace.

Algunos señalan un potencial peligro en esto, dado que sólo colaboraría a la “selectividad” con la que muchas veces se procede en términos judiciales. Aquí se lo puede ubicar, en términos políticos, al kirchnerismo, pese a que se le impute la “doctrina Blumberg” de 2004 como negativa. Uno de sus principales impulsores es el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni.

El ‘populismo de derecha’ es una nueva versión punitiva que suele señalar a los menores como un peligro potencial para la sociedad. Son sentenciados como culpables de los males sociales, en muchos casos pese a que la estadística oficial no acompañe esa hipótesis. Por eso mismo muchos señalan la postura como una demagogia que pretende impactar en la gente, sobre todo en épocas donde se acercan decisiones electorales claves. Criminalizan la juventud y tienen un aliado especial que colabora: los medios, o mejor dicho, la construcción mediática de la delincuencia juvenil. Su principal argumento es que los menores, en muchos casos, son usados a propósito por bandas organizadas, para que no puedan ser encarcelados. Aquí es donde muchos ubican al PRO y a sus socios en Cambiemos.