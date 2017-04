ENTRE RÍOS: Estudio demuestra que hay glifosato en el Paraná

Se realizará en Paraná una nueva charla de La química en la mesa: Plaguicidas hasta en la sopa, organizada por el Foro Ecologista. La actividad tiene como objetivo ofrecer elementos científicos de cara al debate que se está dando en la cámara de Senadores sobre una nueva Ley de Plaguicidas. El expositor, Damián Marino, es el autor de un estudio científico publicado en el que detectó la presencia de glifosato y químicos derivados del agro en los ríos Paraná y Paraguay. Daniela Verzenassi, integrante del foro, habló sobre este trabajo.

Marino es investigador del Conicet y llevó adelante un estudio en el cual detectó glifosato y otros químicos vinculados al agro en los ríos Paraguay y Paraná, lo que trae a colación de manera directa a las tomas de agua sobre esos ríos, que extraen el líquido que luego es potabilizado y consumen las personas. Esta temática es la que se abordará en la charla de este lunes enmarcada en la discusión de una nueva Ley de Plaguicidas en el Senado provincial.

Daniela Verzelassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná, dialogó con esta Agencia sobre las consecuencias de este trabajo: “Cuando se dio a conocer nosotros pensamos, `bueno, qué estaremos tomando nosotros´. En enero de este año hicimos una presentación a la municipalidad y al Gobierno provincial para que nos dijeran si habían hecho estudios buscando estos químicos. La respuesta de la municipalidad fue que no, porque no contaban con los recursos (el estudio sale 1.500 pesos). En el caso de la provincia tampoco, pero a raíz de esto mandaron a hacer uno, pero cuando nos mandaron las coordenadas nos dimos cuenta de que era en la salida del arroyo Las Viejas, no se molestaron en hacerlo en la toma de agua”.

Consultada acerca de los resultados de estos estudio,explicó que fueron negativos, pero admitió que esto tiene que ver más con el modo en que se realizó, que con la sanidad del agua: “Hay que tener en cuenta que el método que utilizaron tiene una unidad de medida de detección que es muy permisible. Por ejemplo, la Unión Europea establece hasta 0,1 partes por billón en agua como permitido y el estudio que realizaron acá permite es 0,5 parte por millón. Es abismal la diferencia, así no van a encontrar nada porque no tienen interés”.

Afirmó también que uno de los objetivos es incorporar estos estudios a los que se hacen periódicamente en Obras Sanitarias o en las Cooperativas de Agua de nuestra provincia. Otro objetivo es generar un debate en torno al agua, “que nos puedan decir; miren ciudadanos, quédense tranquilos que en el agua que ustedes están tomando y sale por la canilla no hay químicos”, destacó Verzeñassi.

La nueva Ley de Plaguicidas

Este 24 de abril habría una Audiencia Pública por la Ley de Plaguicidas en la ciudad de Villaguay, en el marco del debate por la modificación de la norma. Sobre ésto, la militante ecologista afirmó “la Ley actual es mala, pero al lado de lo que quieren hacer es buenísima. Porque lo que están por aprobar es terrible, un retroceso rotundo para la salud de todos nosotros”.

“Creemos que este trabajo de Damián es un antes y un después, porque una de las cosas que fundamentan quienes están impulsando los proyectos, es que no hay estudios científicos. No es así. Lo que no hay son estudios científicos que determinen que estos químicos no hacen daño. Ahora, que sí hacen daño, hay en todo el mundo”, explicó.

“De hecho, años anteriores se los acercamos a la comisión de Producción, les llevamos materiales. Como diciendo, leamos todo y después hablemos. Como nosotros no tenemos los medios a favor, la voz que predomina es la de ellos. Y en el miente, miente, miente que algo quedará, la gente termina diciendo que no hay estudios científicos. Mientras tanto se siguen muriendo las personas”.

El estudio de Damián Marino está publicado en una revista científica: “Es decir, que ya fue evaluado por un comité internacional y hoy es considerado válido. Traemos a estos científicos para que puedan explicar y contar lo que han sido estos estudios y presenten otros elementos a la discusión. Además, queremos que la gente se entere de lo que está pasando. Yo no se cuánta gente en Paraná sabe que hay un estudio que demostró que tenemos químicos vinculados al agro en el agua”.

“Esto es grave, no estamos diciendo que hay que dejar de comer kiwi que viene del Ecuador por alguna cosa. Estamos diciendo que podemos estar envenenándonos a través del agua. Más allá de otras cosas en los alimentos que se han encontrando. Si a eso le sumamos que el agua que tomamos, que creemos que es confiable, es algo terrible”, señaló Daniela.

Sobre la necesidad de discutir una nueva Ley, afirmó que se toca tan de cerca con este estudio que es indispensable tenerlo en cuenta: “No es que el río se contamina porque le pusieron los químicos, esto viene vinculado al modelo productivo que se está implementando en nuestro país y en la región. Están envenenando la tierra y también el agua. Eso queremos que se discuta”, finalizó.

La Química en la mesa II

En el marco del Encuentro Intecontinental Madre Tierra: Una sola salud, IV Congreso internacional de salud socioambiental que se realizará del 12 al 16 de junio de 2017 en Rosario, el Foro Ecologista de Paraná organiza la Charla “La química en la mesa II: Plaguicidas hasta en la sopa”, en la que disertará Damián Marino. Allí explicará cómo los plaguicidas han contaminado prácticamente todas las matrices ambientales, encontrándolos en el río, en algodón, en vegetales, agua y peces entre otras cosas. Será el lunes 10 de abril en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uner, ubicado en Buenos Aires 389, a partir de las 20.

La charla está dirigida a profesionales de la salud, de los alimentos, del ambiente, a funcionarios, legisladores y al público en general. La entrada es libre y gratuita.

¿Quién es Damián Marino?

Es un investigador Aadjunto de Conicet. Doctor en Ciencias Exactas. Profesor adjunto de Química Ambiental y de Introducción a las Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de La Plata. Miembro titular de la Comisión Asesora de Extensión de la Facultad de de Ciencias Exactas. Representante por Argentina como consultor científico en la comisión bi-nacional de Argentina y Uruguay (Caru). Miembro de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (Setac). (aim)