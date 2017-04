KEMPES: “Si le faltaron el respeto a Batistuta, le faltaron el respeto a la Selección”

El Matador criticó a los jugadores del representativo nacional luego de que el Bati contará que lo habían tratado con indiferencia cuando visitó al equipo en el vestuario. “No tienen ninguna clase para vestir la camiseta”, sentenció Kempes.

No es común que Gabriel Batistuta pase inadvertido. Y menos si está vinculado con la camiseta de la Selección Argentina. Si bien el ex goleador comentó al pasar lo que sucedió cuando en alguna ocasión visitó el vestuario Albiceleste, varios se indignaron con la indiferencia de los jugadores hacia él. Uno de ellos fue Mario Alberto Kempes, que disparó enfurecido: “Si le faltaron el respeto a Batistuta, le faltaron el respeto a la Selección Nacional. Y si le faltan el respeto a Batistuta no tienen ninguna clase para vestir la camiseta de la Selección Argentina”, pegó duro el Matador.

Además, el emblemático goleador del Mundial 78 analizó el presente de la Selección: “Quiero que el entrenador que venga, tenga la suficiente valentía de armar el equipo que quiera. Caiga quien caiga, me importan cinco pepinos. Yo quiero que no importen los nombres y si tiene que hacer una Selección Argentina nacional que se haga, gente con hambre y ambición para conseguir lo que todos queremos”.

“Es lamentable que Argentina vuelva a cambiar de entrenador. Volvemos a los años ’70, donde cada cuatro o cinco partidos se cambiaba de técnico y no se podía armar un grupo”, finalizó e Matador.