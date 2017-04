CON UNA PUBLICACIÓN EN SU MURO DE FACEBOOK: El Concejal del FpV, Walter Sirtori, cuestionó las posturas “serviles al ajuste neoliberal” del Gobernador Bordet

Sirtori, que ES Presidente del Bloque de Concejales del FpV de Federal y ha ocupado importantes cargos como dirigente de la AGMER Federal, dijo “hoy vemos a Bordet actuando de la misma manera que el gobierno nacional”, y le pidió “que retome la senda para lo que lo votamos”. ESCUCHE EL AUDIO DE LA NOTA CON EL CONCEJAL SIRTORI.

Audio Walter Sirtori

El Presidente del Bloque de Concejales del FpV de Federal, Walter Sirtori, consultado por FEDERAL AL DÍA, dijo “nosotros los que elegimos a Gustavo Bordet para que nos guie como gobernador de nuestra provincia, lo elegimos para que defienda un modelo nacional y popular, de inclusión para la clase trabajadora, y hoy lo vemos actuando de la misma manera que el gobierno nacional”, y agregó “a mí me entristece mucho esa posición, porque yo creo que el compañero Bordet tener convicciones, y contra los trabajadores no se puede ir. Yo creo que si el movimiento peronista en algo se caracterizó, fue estar del lado de los trabajadores, y si hoy en día tenes a los trabajadores del otro lado tenes que replantearte tus convicciones”.

Sirtori coincidió en la posibilidad de que el acercamiento de Bordet al gobierno nacional tenga relación con las necesidades de la caja provincial, pero aclaró “pero tiene que diferenciarse. Si el fuera sincero con el reclamo de los sindicatos, yo creo que habría otra posición de parte del movimiento obrero sindicalizado, pero si actúa de manera compulsiva, usando las mismas estrategias del neoliberalismo, yo lo considero servil al neoliberalismo, como lo puse en mi muro de facebook; y lo sé por experiencia e historia, el neoliberalismo siempre fue negativo para la clase obrera”.

“A nivel personal siempre he asumido mis posiciones desde la convicción. En todos los lugares que he estado siempre lo he hecho por convicción. Siempre me he asumido como parte del movimiento obrero, como docente y trabajador de la educación”, y al planteársele que el Presidente Municipal Chapino pudiera ser cuestionado por la opinión de uno de sus concejales, declaró “esas son mis convicciones personales, seguramente Gerardo sabrá seguir su vinculo con el gobernador, pero esa es mi opinión personal respecto al posicionamiento de Bordet, y lo estoy planteando públicamente; es más, estoy pidiéndole que retome nuevamente la senda para lo que lo votamos”.

Este portal informativo le preguntó a Sirtori, que ocupó importantes lugares como dirigente de la AGMER Federal, respecto del orden en el que ubica al sindicalismo y la política, manifestó “yo creo que las dos cosas son parte de lo mismo, yo he estado dentro del sindicalismo y lo considero como una vertiente de la política, ya la política muchas veces muy vinculada con el sindicalismo”.

“Si yo termine dentro del Frente para la Victoria, es justamente porque mi escuela sindical me hizo sentir a la clase trabajadora como propia, y encontré en el FpV, en el movimiento peronista, un lugar donde defender esa posición; en un movimiento que había devuelto la dignidad a la clase trabajadora, y es por eso que estoy acá”, concluyó el Concejal del FpV, Walter Sirtori. (Federal al Día)