CONFLICTO EDUCATIVO: Habló Panozzo

El funcionario nº 1 de Educación de la provincia rompió el silencio desde que empezaron los acampes y expresó que el gobierno “no puede” sentarse a negociar con los gremios mientras estén las protestas. Se metió en la interna de Agmer.

El presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, de quien no se conocieron declaraciones durante los siete días que lleva, por lo menos, la ocupación del hall del CGE, habló sobre el conflicto. Advirtió que mientras continúen los acampes el gobierno “no puede negociar” y culpó por los descuentos salariales a los directivos de escuelas que no informaron asistencias. Además dijo que la Carpa Blanca y la toma del hall están “enfrentadas”.

PROPUESTA SALARIAL

El funcionario confirmó que en el Ejecutivo están “haciendo lo que podemos, (viendo) de qué manera se puede hacer alguna otra propuesta” de recomposición salarial al sector. Hay que recordar que la única oferta del gobierno ha sido del 18 por ciento en tres cuotas y que desde el 23 de febrero, cuando Panozzo dio por “fracasada” la paritaria, no hubo nueva convocatoria.

En declaraciones a La Red Paraná, el ex intendente de Chajarí aseguró que aquel 18 por ciento, aplicado por decreto, “es lo que se podía pagar, lo que permiten las finanzas de la provincia”. Según su explicación, de haber sido mayor la oferta, “en junio-julio no se podría garantizar el aguinaldo o el cronograma de pago”. A su vez, endilgó parte de la responsabilidad al gobierno nacional, ya que “al no haber paritaria nacional, el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) no tuvo modificación”.

ACAMPES Y DIFERENCIAS DE AGMER

En cuanto al avance de la estancada discusión salarial, sentenció el presidente del CGE que “nos resulta bastante difícil con el CGE tomado, que impide el ingreso de muchos de nosotros al lugar de trabajo, y con una carpa frente a Casa de Gobierno. Esto dificulta enormemente posibles negociaciones, es una situación compleja”.

El funcionario insistió en que “de esto salimos sentándonos a una mesa a dialogar”, pero manifestó que eso está condicionado por las protestas: “tenemos toda la intención se sentarnos a negociar pero no lo podemos hacer en el marco de esta situación”.

Incluso, Panozzo se metió en la interna gremial de AGMER, cuya conducción provincial mantiene la Carpa Blanca y su seccional Paraná ocupa el hall del CGE. Las consideró “dos manifestaciones enfrentadas a menos de 100 metros, cuando el reclamo es el mismo. Estamos en el dilema de quién conduce hoy el sindicato a nivel provincial”, pinchó.

LIQUIDACIONES Y SANCIONES A DIRECTIVOS

Respecto de los descuentos registrados en los haberes docentes de marzo, uno de los puntos más sensibles del reclamo gremial, el funcionario responsabilizó a los directivos, por no haber cumplido con la resolución del CGE que ordena que informen la asistencia de los docentes a las escuelas. “No es un error del sistema. A la hora de no cargar correctamente la asistencia de trabajadores, en función de eso se ha liquidado. Al no cargar se descuenta como día de inasistencia”.

“Esto está normado”, dijo, en alusión a la resolución del Consejo que AGMER pide derogar. “Hay una normativa que está para cumplirla. Se hizo caso omiso”, castigó. También advirtió que “no estamos pidiendo que nos informen si hicieron o no paro”. El titular del Palacio Educativo agregó que se va a sancionar a los directivos. “Tenemos que avanzar en la instrucción sumaria para ver porqué se ha dejado de cumplir con una normativa que está en vigencia”, remarcó. (informedigital)