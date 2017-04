MARTIN ECHAGÜE: Hombre de radio

Martin Echague conductor de “Por una cabeza” en radio Vorterix, promotor, representante, organizador de eventos, charlo con Federal al Día sobre su carrera y lo bien que le cae Federal y su gente.

Nacido en la ciudad de Paraná, su familia está conformada por cuatro hermanos en el cual Martin es el mayor, lo conocimos en Radio Vorterix y se estableció una amistad de colegas. Empezó a incursionar en la radio como operador técnico y disc jockey, lo recuerda de una forma muy especial.

“Tuve que hacer un reemplazo de operador en Fm Capital Nacional 101.9 era la única radio en ese momento que pasaba rock nacional en Paraná y ya quede ahí como operador. Hace 8 o 10 años dije porque no probar con el micrófono, hoy estamos haciendo lo que a uno le gusta”

El mundo de la radio Martin lo define como un mundo hermoso y lo destaca con una frase.

“Imaginarte que alguien te está escuchando, no importa la cantidad, y recibir un mensaje de alguien que opino algo de lo que vos dijiste, eso es fabuloso. Y donde vos la pasas bien donde laburas, laburas con más ganas”.

Tiene como referente al que hoy es su colega y trabajan en la misma radio, hablamos de Mario Pergolini, en Vorterix Paraná Martin Echague conduce junto con amigos “Por una cabeza” que se emite de 13 a 15 hs.

Le consultamos porque su programa se llama de esa manera.

“Uuuu habría que preguntarle a mi compañero Marcelo Bruja Verón que con el empezamos este programa, otro grande de la radio, en realidad le íbamos a poner por “Dos cabezas” y nos dimos cuenta que no había música para eso. Luego cada uno realizo su vida laboral por su lado, él se fue a Mitre y le dije, che puedo seguir con el nombre del programa? Me dijo que si, aunque pienso que es muy poco original el nombre”.

Sobre el nombre “Por una cabeza” Martin nos aporta que hay muchas bandas del rock nacional que hacen el clásico tango, por ejemplo Attaque 77, Los Pericos, Cadena Perpetua y muchas bandas más.

Como llega a Vorterix.

“Con Horacio Moglia cuando puso Vorterix, le traía los artistas de la tele y alguna que otra nota, y me decía cuando vas a estar en Vorterix y me insistía, hasta que un día dije si bueno cuando arrancamos, nos juntamos, acordamos un horario y desde ahí estoy trabajando es la radio, es la radio que a mí me gusta, es la radio que escucho y si no estaría trabajando acá es la radio que escucharía, en conclusión es la radio que me gusta hacer”.

En Vorterix Paraná en simultaneo se transmite por el canal on line, es hacer radio y tele al mismo tiempo, Martin lo define como algo nuevo y agrega:

“La radio es radio y la tele es tele, pero las dos juntas es un desafío, pero nos da la oportunidad de cuando tenemos que presentar un video clip, podemos hablar del video clip mientras lo estamos mirando, antes teníamos que explicar de qué se trataba el video que estábamos presentando, hoy lo que estas escuchando y lo estás viendo”.

En el transcurso de la nota lo comprometemos a nombrar tres bandas nacionales e internacionales de su agrado, y me dio la impresión que lo pusimos en un pequeño apriete a nuestro amigo.

“Que a mí me gusten??? Mi banda número uno en el rock nacional es Divididos, te tendría que nombrar mil bandas más, es muy difícil dejar afuera a Los Redondos, a Soda Stereo, es muy difícil dejar afuera a Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati solista y unas de las bandas que ha crecido muchísimo en este último tiempo que es Salta La Banca. En lo internacional no soy mucho escuchar música internacional, pero hoy estoy escuchando Muse, Foo Fighters y no podemos dejar afuera The Rolling Stones, U2”.

El reportaje por momentos se tilda en conversaciones sobre vinilo, tecnología y bandas nacionales como Carajo, Catupecu Machu y sacando conclusiones en donde llevamos nuestra música y que el sonido del vinilo es mejor.

Además Martin Echague de ser un hombre de radio es un representante y promotor de bandas, le preguntamos cómo surge esa iniciativa.

“En Fm Capital donde empecé a ser operador le dije al director hagamos un recital que lo organice la radio o que aparezca el nombre de la radio pero lo organizamos nosotros, era la primera vez y el director nos dio el okey, de una nos tiramos a lo hondo, trajimos Almafuerte. A partir de ahí empezamos, a los cinco meses trajimos a La 25 y después de ahí el director no sigue más con la organización de recitales, le pido seguir organizándolo solo con el aval de la radio y me dijo que si, todo esto fue el en año 2003, época difícil. A La 25 lo trajimos cuando hacia hace poco había pasado lo de Cromañon que era prácticamente el mismo público, pasaron 14 años de promotor, no solamente traigo bandas también obras de teatro y distintos tipos de eventos”.

De ser un hombre multifacético y andar por muchos lugares de nuestro país presenciando recitales y distintos eventos, le consultamos por el recital más relevante que recuerde.

“Es Divididos en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, es algo loco Divididos en el teatro donde están todos sentados, era la presentación del disco “Vivo aca” electroacústico, otro recital es Muse cuando vino soporte de U2 en el estadio único de La Plata, esa noche recuerdo que se sumó León Gieco a tocar con U2 y otro recital que me quedo grabado fue en un Cosquin Rock donde toco Sepultura, realmente me impresiono, un show muy profesional muy internacional en un Cosquin Rock, son los tres show que doy como ejemplo”.

Martin cuando concurre a un recital no es hombre de pogo, es más de observar la organización, los detalles del evento, el trabajo de los sonidistas e iluminadores, el backstage por así decirlo. En el contorno de esa charla se le pregunta por sus metas de este año que comenzó y que transcurre demasiado rápido.

“Año a año me planteo traer más eventos que el año pasado, el año pasado fue muy duro, pase de hacer 33 a 35 recitales por año hacer 15 recitales. Fue muy duro por suerte las bandas lo entendieron, sabían que no podían pedir muchas cosas. Si hice más obras de teatro, porque el público de la obra de teatro es gente más grande y tiene mayor poder adquisitivo, en cambio el que va a ver un recital es más joven y le cuesta más juntar para una entrada”.

Y agrega: “Superar año a año la calidad y traer más eventos a Paraná, que la gente de Paraná no diga acá no vienen nadie, también está bueno mostrarle cosas o eventos que no se si pueden volver a venir, por ejemplo los músico de Spinetta. El objetivo en sí es superarse año a año en organizar eventos para la ciudad y alrededores”.

Teníamos una pregunta de rigor para Martin y que no podía dejar de contestar en este reportaje, como la había pasado en la ciudad de Federal en la segunda Fiesta Provincial del Cuchillero.

“No conocía Federal, tengo un amigo que vive allá que a veces lo llamo para que labure conmigo en los recitales, Gabriel Márquez “el gringo”, la familia tiene un hospedaje, cuando le dije que iba a Federal lo primero que me dijo fue venite para en casa. La verdad desde que llegue fue hermoso, se percibía en el aire la previa, la expectativa y buena onda que había. Ir y encontrarme con semejante predio que sinceramente no me lo esperaba, porque no conocía, no sabía con lo que me iba a encontrar, no sabía a dónde me habían invitado. Y encontrarme con el grupo humano que estaba trabajando, todos tirando para el mismo lado. Lo que vi, que es lo que más destaco, de que todos se ayudaban, todos estaban a disposición de lo que necesitabas”.

Hace una referencia al asado de Federal.

“El asado con cuero ni hablar, buenísimo, fui con mi novia y una pareja amiga ellos también quedaron sorprendidos con lo que se encontraron en Federal, cuando volvimos veníamos cantando Kapanga hablando de lo que fue la fiesta y de la ciudad. Compramos cuchillos, mates, compramos de todo, me regalaron cuchillos hechos por Joaquín Morel, fue genial. Que sigan con esto, desde ya cuentan conmigo para lo que sea sin compromiso, desde ya que voy a ir en la próxima”.

Al cerrar la nota destacó la atención y buena predisposición del Club Talleres de Federal, de Carlos, Gustavo y Pichi Santini, el compromiso esta para este 2017 en la tercera Fiesta del Cuchillero colaborando con nosotros. En la despedida le agradecimos mucho por atendernos y su buena onda en este reportaje, solo quiero rescatar una de las tantas frases de Martin Echague en esta conversación amena, “Cuando las cosas se hacen con buena onda, todo es posible”.

Rubén “Chiche” Muñoz para Federal al Día