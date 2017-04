MANIFESTACIÓN: #1A: hubo marchas en cinco ciudades entrerrianas

Este sábado hubo manifestaciones en todo el país en apoyo al presidente Mauricio Macri. Las movilizaciones se convocaron bajo la consigna de defensa de la democracia. En la provincia se vieron marchas en cinco ciudades. ¿Cuáles fueron?.

Este sábado se llevó a cabo la marcha del 1º de abril (#1A en las redes) en apoyo al gobierno de Mauricio Macri. La manifestación se realizó en todo el país y tuvo repercusiones en algunas ciudades entrerrianas. Los manifestantes se movilizaron con distintivos celestes y blancos, y sin banderas partidarias.

“Democracia, democracia, democracia”, fue la consigna que más se escuchó en la jornada de apoyo al gobierno nacional. Tal como se había remarcado en la convocatoria, no hubo representantes de partidos políticos, ni personas que se arrogaran la pertenencia a algún sector.

La manifestación se realizó además en Buenos Aires y otras ciudades del país, como Mar del Plata, La Plata, Rosario, Tucumán y Córdoba. Carteles en apoyo al Gobierno y el cántico “Sí, se puede” eran protagonistas en todas las concentraciones.

En la provincia se vieron manifestaciones en Paraná, Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Concordia.

Las marchas en otras ciudades

Paraná: Un centenar de personas se congregó este sábado en la Plaza 1° de Mayo de Paraná, en la esquina de Urquiza y San Martín, en el marco de la convocatoria nacional en defensa de la democracia que se difundió a través de las redes sociales.

Gualeguaychú: más de 200 vecinos llegaron hasta el centro de la plaza Urquiza en la tarde del sábado; entre ellos dirigentes de la Unión Cívica Radical entre los que se destacaron Jaime Benedetti y Javier Melchiori, el senador nacional Alfredo De Angeli, el senador departamental Nicolás Mattiauda, y los concejales de Cambiemos. La caravana de autos inició en los Obeliscos de la Costanera, recorrió las calles céntricas de la ciudad y llegó hasta la plaza de la Municipalidad de Gualeguaychú cerca de las 19 de éste sábado.

Concordia: varios vecinos de la ciudad se concentraron en la Plaza 25 de Mayo. Mientras estuvieron en la zona céntrica, desplegaron banderas de Argentina, mostraton carteles en apoyo a Mauricio Macri y entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Entre los presentes se encontraba el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande Roberto Niez, consignó Elentrerios.com.

Gualeguay: según medios locales, unas 500 personas se reunieron en el Monumento a la Bandera de la plaza Constitución para manifestar su apoyo al gobierno nacional frente al presunto accionar “antidemocrático” de sectores de la oposición.

Concepción del Uruguay: unas 300 personas, aproximadamente, salieron a bancar al gobierno de Cambiemos en La Histórica, entre las que estuvieron dirigentes radicales como José Antonio “Pepo” Artusi y del PRO como Jorge Satto o Juan Ruíz Orrico. El punto de reunión fue el mástil ubicado en plaza Ramírez. Desde las 18 comenzaron a llegar dirigentes y militantes radicales, una de las primeras en llegar fue la ex diputada Felicitas Rodríguez, a los que se sumó la camada del PRO. No obstante, también estuvieron vecinos no identificados partidariamente, algunos de los cuales llegaban con banderas argentinas, consignó Babel Digital. (informedigital)