GUSTAVO ALTAMIRANO: Los concejales de Cambiemos mienten

El encargado de la Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos de Federal invalido los cuestionamientos hechos por el bloque de concejales del PRO-Radicalismo. En la sesión ordinaria del pasado miércoles, mediante un proyecto de Resolución, habían pedido el restablecimiento integral del funcionamiento de la planta. Altamirano aseguró que los concejales de la oposición no saben de lo que hablan.

Audio Gustavo Altamirano

Altamirano, que viene siendo el encargado de la planta desde antes de la llegada de Gerardo Chapino a la presidencia municipal de Federal, dijo que las apreciaciones realizadas por los concejales de Cambiemos, respecto al funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, “es algo totalmente mentira, ya que jamás en esta gestión, ni en las gestiones anteriores, estuvimos desordenados”.

Gustavo Altamirano dijo al programa “Radio Sábado”, de Radio integración 90.5, “ellos hablan porque no tienen ni idea del laburo que se hace acá dentro”, y agregó “yo hace 17 años que estoy acá, y hace 9 que estoy de encargado, y sé muy bien como son las cosas”.

“El trabajo en la planta ahora se triplicó. Ellos no entienden que hoy en día en la Planta entran todos los residuos de Federal, de los 20 mil habitantes. Residuos verdes, chatarras, electrónicos, patológicos, y lo demás”, e insistió “ellos no saben, ni tienen idea, de cuantos camiones entran a la planta de residuos inorgánicos”.

“Hoy en día en la planta estamos eliminado 20 camiones semanales de residuos”, declaró Altamirano; al tiempo que reprochó que en ninguna oportunidad los ediles del bloque de Cambiemos se interesaron por informarse sobre el funcionamiento y la problemática de la Planta, pidiéndoles “que vengan y vean el laburo que hacemos día a día, que no hablen cosas que no son”.

“A mí como laburante y encargado me indigna y pone muy mal esto, porque me está perjudicando a mí y a los empleados. Yo no defiendo ningún color político”, aclaró.

En otro tramo de la nota, Gustavo Altamirano les recordó a los ediles sobre los tiempos en los que funcionaba el box de descarga. “Eso si que era un basural, una vergüenza”, y concluyó “todos los vecinos saben que cuando funcionaba el box de descarga no se podía llegar ni a cien metros de la planta por la pudrición y las moscas, y la gente daba vuelta y tiraba los residuos en la calle”.

“Nosotros hacemos el trabajo con muchísimas ganas, como lo hicimos siempre y lo vamos a seguir haciendo. No son ciertas las cosas que dicen. El intendente Chapino se preocupa día a día, al igual que nuestro jefe Robalo, quienes siempre están exigiéndonos que hagamos bien las cosas”, concluyó. (Federal al Día)