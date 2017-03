PROTESTA DOCENTE: Tomaron el CGE para que el Gobierno retrotraiga los descuentos

Docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná tomaron el edificio del Consejo General de Educación (CGE) para exigir al Gobierno que no descuente los días de paro.

A las 8, los maestros y profesores comenzaron a ingresar a la Casa de la Educación entrerriana. Nadie sospechó que aquellas personas, con mate bajo el brazo, habían tramado un trascendental acontecimiento en la lucha de los trabajadores. A las 9:30 la toma era un hecho. A pesar de los intentos, el Gobierno de Gustavo Bordet no logró desactivar la ocupación del CGE, ya que a las 10 arribó la columna que se movilizó en el marco del paro convocado por las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA).

La acción es para reclamar a Bordet y sus funcionarios “que retrotraiga los inconstitucionales descuentos que comenzó a aplicar por los paros que se realizaron”, contó a esta Agencia la secretaria Gremial de Agmer Paraná, Rebeca Guerreiro, quien explicó que “hay familias que dependen del salario docente y los descuentos, que en algunos casos llegan al 27 por ciento, atentan contra el derecho a cubrir la canasta alimentaria, por lo que el Estado vulnera aún más los derechos de sus trabajadores”.

Es que los docentes están cansado del argumento de la derecha que utiliza Bordet y su Gestión, que también uso su antecesor (Sergio Urribarri) para demonizar la lucha del sector que sostiene la educación pública ante el vaciamiento que iniciaron los gobiernos neoliberales y que profundizó Bordet, en sintonía fina con el Gobierno nacional de Mauricio Macri.

“No nos vamos a ir hasta que haya respuestas concretas”, aseguró la docente decidida, quien comentó que la audiencia con los vocales políticos del CGE fue infructífera ya que no tienen decisión política, por lo que hasta que no se garantice que no se descontarán los días de lucha el magisterio sostendrá las velas estoicamente en el hall del edificio donde sesionó la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución entrerriana, que ahora viola sistemáticamente el Gobierno de Bordet, al destruir la educación pública, sostener privilegios financiando la educación privada, descontar a los trabajadores días por las jornadas de lucha y vulnerar el derecho a la vida digna de los entrerrianos. (aim)