ESTE MIÉRCOLES: Upcn se movilizará a Casa de Gobierno

Los trabajadores nucleados en la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) marcharán a Casa de Gobierno, para pedir al Ejecutivo que realice una oferta propuesta superadora que implique una recomposición salarial que recupere el poder adquisitivo perdido, contemple la inflación de este año e incorpore una cláusula gatillo que reabra la mesa de negociación si el costo de vida supera el porcentaje acordado. También, reclaman estabilidad laboral, recategorizaciones y mejores condiciones laborales.

Como se había anticipado en las últimas semanas “hay un plan de acción que UPCN aprobó en el caso de no haber soluciones concretas al tema salarial y la paritaria, evidentemente, no está dando al respuesta esperada”, indicó a esta Agencia la secretaria Gremial de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, quien aclaró: “Si bien el Gobierno suspendió la última audiencia señalando que está analizando una propuesta integral, nosotros daremos cumplimiento a la medida que teníamos aprobada con los cuerpos orgánicos, por lo que se realizará mañana una movilización provincial, de la que participarán muchísimos compañeros de la administración pública y trabajadores de distintos lugares de la provincia”.

La jornada de lucha “es para reclamar una propuesta integral, es decir, no solamente los porcentajes salariales que se plantearon formalmente en la paritaria sino, también, modificar el concepto de la negociación, de manera de no quedar estancados en una propuesta inicial que no tuvo modificaciones significativas y no responde a lo que UPCN llevó como contrapropuesta, por lo que la línea general de la negociación debe estar presente un recupero de lo que se perdió del salario en el 2016 y, además, ya que el Gobierno tiene una proyección de inflación y el gobernador (Gustavo Bordet) aseguró que nunca va a marcar una negociación salarial por debajo de la inflación, la del 2017 dependerá de los números de inflación pero con una cláusula gatillo que debería activarse rápidamente cuando se acumule el 15 por ciento, para no seguir perdiendo poder adquisitivo”.

Además, indicó piden que se incorpore en la mesa la estabilidad laboral y mejores condiciones laborales: “Que se resuelva el problema de los contratos de obra, se garantice estabilidad laboral y se discutan recategorizaciones, que son temas que también son importantes y que se están reclamando desde hace tiempo”.

Sin embargo, Domínguez aclaró que más allá de la protesta que se realizará “los canales de diálogo no se han cortado, pero se expresará la preocupación y el descontento que existe en los trabajadores a nivel general y, a los estatales, en particular, reclamando al Gobierno que haga un esfuerzo que implica, por un lado, cuestiones presupuestarias y, por el otro, mejorar las condiciones laborales en el caso de la recategorizaciones o de la regularización de planta”. (aim)