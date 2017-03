COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE: El Directorio de CAFESG manifestó su apoyo al proyecto de provincializar Salto Grande

El apoyo se dio en el marco de la visita que realizara el viernes el senador provincial Ángel Giano a la sede de la Comisión Administradora para el Fondo especial de Salto Grande (CAFESG), por invitación de su presidente Alejandro Casañas, y donde por más de dos horas pudo explicar y desarrollar el proyecto de ley para provincializar la represa de Salto Grande, así como también responder a todas las consultas y dudas que los miembros del Directorio le hicieron sobre el tema.

Luego del encuentro Casañas destacó “el trabajo que viene haciendo el senador Ángel Giano, reflotando una lucha histórica común, donde hay dirigentes históricos de ambos partidos mayoritarios, como Alcides López por el radicalismo y Hernán Orduna por el peronismo, que hace más de veinte años vienen sosteniendo la posibilidad de que nuestra provincia se haga cargo de la comercialización de la energía que produce Salto Grande, algo que sin dudas redundaría en beneficio de todos los entrerrianos, sin distingo de posiciones políticas”.

Además agregó que “en lo personal estoy convencido desde mis comienzos en la vida política, que Entre Ríos tiene tanto derecho a hacerse cargo de la comercialización de la energía que produce Salto Grande, como lo tienen las provincias mineras, gasíferas o petroleras de explotar sus riquezas naturales, y el río Uruguay es una riqueza natural propiedad del gobierno provincial hasta el lecho y el límite internacional”.

Casañas hizo un “reconocimiento especial” a los miembros del Directorio de CAFESG que representan a la oposición, en este caso Horacio Giorgio de Concordia y Rubén Rastelli de Federación, ambos pertenecientes a Cambiemos, “porque eso muestra la grandeza de dirigentes que cuando hay causas que trascienden los partidos o los cargos políticos se unen tras objetivos comunes pensando en el bienestar de futuras generaciones”; haciendo a continuación la distinción con “quienes quizás engañados, o por desconocimiento, y a veces también con malas intenciones, se oponen y terminan apoyando los intereses de las grandes empresas beneficiarias de los frutos que corresponden a la riqueza entrerriana”.

“Esto no es contra ningún gobierno” aclaró Casañas, “esto es una cuestión de Estado: o los derechos federales de nuestra provincia cumpliendo las constitución o la renta despiadada de un sector beneficiado desde el desguace del Estado, este dinero o queda en nuestra provincia o se va a poquísimos bolsillos beneficiarios de un proceso plagado de irregularidades y corrupción” enfatizó.

El presidente de CAFESG destacó también “la unidad de los senadores que desde distintos signos partidarios defienden una causa que viene desde hace muchos años, con esa misma inspiración de unión, federalismo y justicia, con ese mismo espíritu peleamos por la no privatización, por el Fondo Especial de Salto Grande, por la Asamblea al pie de la represa, por el Concejo Deliberante de la región de Salto Grande, por los proyectos de una CTM transparente y federal, con participación de mayoría y minorías provinciales, que realice las funciones que le transfirieron al inexplicable EBISA; Salto Grande no está terminada ni saldada sus deudas resarcitorias” remarcó entusiasmado.

Por último el funcionario provincial destacó “la defensa de Salto Grande que le está dando nuestro gobernador Gustavo Bordet, que por haber trabajado ocho años codo a codo con él en la intendencia de Concordia y aun en la concejalía antes, conozco de su preocupación y esfuerzo incansable para buscar y llevar adelante políticas que representen una mejora en la calidad de vida de todos los entrerrianos”.

La oposición en el directorio de CAFESG

Por su parte, el vocal de CAFESG que representa al departamento Federación, Rubén Rastelli manifestó luego de la reunión su agradecimiento “al senador Giano por haber venido ante nuestra solicitud y habernos explicado de manera pormenorizada de qué se trata el proyecto”.

“En lo personal coincido plenamente con esta idea de provincializar el complejo hidroeléctrico; esto no es nuevo para nosotros, ya que desde el radicalismo y en algunos casos acompañados por sectores del peronismo, se han hecho intentos en este sentido; por eso retomar la idea me parece gratificante no solo por lo que esta representa a futuro para todo el pueblo entrerriano sino también como un homenaje a aquellos hombres que vislumbraron esta posibilidad, sentaron precedente y lamentablemente por un contexto distinto no pudieron concretar” destacó Rastelli.

Por último el radical de Federación contó que “personalmente estoy dispuesto, y así se lo he manifestado a Giano, a sociabilizar el tema en el departamento Federación, ya sea con los intendentes, concejales, instituciones o donde lo requieran cosa que el tema vaya tomando fuerza”.

En tanto, el también proveniente de las filas del radicalismo y hoy perteneciente al espacio político Cambiemos, Horacio Giorgio, confesó que “en lo personal me enteré de situaciones que uno desconoce, y siempre es bueno escuchar y conversar con gente que presenta sus proyectos y da sus explicaciones, a las cuales las atendimos con mucho cuidado porque es importante que las fuerzas políticas busquen consenso y se pueda recibir aportes de todos los sectores”.

El vocal de CAFESG agregó además que “por un lado esto aporta claridad y acuerdos sobre un mismo tema, lo que permite mantener un mismo discurso más allá del sector al que se pertenezca, y por otro lado permite a la población ver las cosas con más transparencia, detectando con mayor facilidad aquellas voces que por diversos intereses intentan confundir o malinterpretar cosas que deberían estar claras”.

“Personalmente vería con agrado que esto pudiera ocurrir” manifestó Giorgio, a lo que agregó que “cuando aparecen estas cuestiones hay que dejar de lado las pertenencias partidarias y trabajar para que algo que puede beneficiar a todo el pueblo entrerriano, de ahora y de las generaciones futuras, se pueda concretar de manera positiva”.

La mirada de Giano

Luego de más de dos horas de reunión, el senador Giano contó que “fui invitado por el presidente de CAFESG y recibido por todo el Directorio, pude explicarles, en base a lo que me ha pedido el gobernador Bordet, la idea de este proyecto que está siendo tratado en el senado entrerriano, que fue presentado por diez senadores de diecisiete y que de lo que trata expresamente este proyecto de ley declarativa es justamente sentar las bases para que sea como lo dice la constitución nacional y también la provincial que el rio y la energía que este genera son de dominio originario de nuestra provincia, que nos deben pagar por esos recursos, además tenemos derechos para reclamar la propiedad del complejo hidroeléctrico de Salto Grande como ya lo establecía la ley de creación de CAFESG y también se establece en la ley de los excedentes”.

Para Giano, poder comercializar la energía generada por Salto Grande “nos permitiría ser actores clave en el mercado eléctrico nacional porque seríamos los generadores, venderíamos la propia energía; debemos reemplazar a EBISA que es una comercializadora creada por Cavallo con el afán de privatizar en su momento la represa, para eso creemos que la provincia a través de ENERSA puede comercializar”.

El legislador provincial del FPV, a propósito de la reunión expresó también que “les pude transmitir información que he recibido en los último días de que Salto Grande vende la energía a 240 pesos el megavatio/hora y la Cooperativa Eléctrica o ENERSA la compran a 650 pesos el megavatio/hora, por eso los entrerrianos no pagamos la luz más barata como nos dijeron desde el año 46 cuando se firmó el tratado con Uruguay”.

“Esta energía que nos compran a 240 pesos en el mercado eléctrico nacional se vende a un promedio de 1200 pesos, y algunas generadora eléctricas que son peores que Salto Grande la venden a 1400 pesos el megavatio/hora, entonces no hay excedentes que es lo que más importa a CAFESG como institución porque no quieren que haya, porque nos fijan una tarifa para que ni siquiera cubra el presupuesto de CTM, siendo que la generación de energía el año pasado estuvo entre las cuatro primeras de las actividades económicas que más ganancias tuvieron” agregó Giano.

Para el senador de Concordia “es obvio” que “con esto nos están causando un triple daño, primero porque no están cumpliendo una ley que es obligatorio cumplirla; segundo, no se pueden realizar las obras que CAFESG tiene que hacer para reparar y mitigar los daños que segundo a segundo la represa ocasiona al generar energía, eso lo dice la ley de los excedentes, por eso están obligados a mandar el dinero; y en tercer lugar, producto de esta situación es el gobierno provincial quien debe mandar el dinero para que CAFESG funcione, especialmente porque en Entre Ríos sí es política de Estado conservar los puestos de trabajo, con lo cual todos son perjuicios para nuestra provincia mientras que todo es ganancia para las empresas que lo hacen con la riqueza de todos los entrerrianos”.

Por último Giano explicó que con el Directorio de CAFESG “quedamos en seguir trabajando juntos y mantener este tipo de reuniones en la región de Salto Grande” y confesó que le pareció “muy atinado” lo que le planteara el vocal Horacio Giorgio de “retomar ese camino multipartidario porque esto va a tener mayor éxito si nos unimos como ya lo hemos hecho en otras oportunidades” finalizó.