CATEGÓRICO: “La actividad comercial está atravesando uno de sus peores momentos”, afirmó Silvio Farach

El presidente del Centro de Actividades Económicas de Federal dijo que “estamos ante medidas económicas que no favorecen a ninguno de los sectores”. Aseguró que algunos comerciantes locales “han comenzado a reconocer problemas en sus rubros, manifestando que es ya casi imposible seguir manteniendo las estructuras comerciales, sobre todo las pequeñas y medianas empresas”, e incluso “evalúan la posibilidad de cerrar sus puertas”. Expresó que la suya no es una opinión política, “pero necesitamos volver a recuperar un país que, con todas sus dificultades, funcionaba de manera casi correcta, donde todos podían progresar, satisfacer sus necesidades, y muchísimos sectores pudieron subir un escalón y ser parte de una sociedad más igualitaria”.

Audio Silvio Farach

El presidente del Centro de Actividades Comerciales de Federal, Silvio Fabián Farach, aseguró que dentro del contexto económico nacional “la actividad comercial está atravesando uno de sus peores momentos”, y agregó “estamos hoy ante medidas económicas que no favorecen absolutamente a ninguno de los sectores, tanto el económico-comercial, el del empresario, e inclusive el del asalariado”; y explicó que “el encarecimiento de los servicios, de los combustibles y de todo lo que hace a la vida cotidiana del ciudadano, repercute directamente en el consumo, y por ende en la actividad netamente comercial”.

“Mucha gente que manifestaba andar de manera cómoda todavía, y de no sentir la repercusión por la disminución de las ventas, progresivamente a comenzado a comentar que empiezan a tener dificultades. El comerciante es una persona que no manifiesta abiertamente su situación real muchas veces, decía ando bien, estoy bien, y ahora progresivamente hemos comenzado a recepcionar, y con profunda preocupación, que muchos han comenzado a reconocer problemas en su sector, en su comercio, en su rubro, manifestando que es ya casi imposible seguir manteniendo las estructuras comerciales, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y de características familiares. Lo que era indiferencia hace un año atrás, cuando nosotros ya nos veníamos anticipándonos a medidas que iban a ser nocivas para el sector comercial y económico, hoy parece mentira que actividades importantes de nuestro medio han comenzado a evaluar la posibilidad de cerrar sus puertas”, se explayó Farach en el programa “Radio Sábado” de Radio Integración 90.5.

En otro tramo de la nota radial, el dirigente del C.A.E.F. contó que vienen cambiando los hábitos de consumo de la población, “como lo hemos hecho la mayoría, priorizando el pago de los servicios, pagamos la luz y el agua, y después comemos, y si nos va sobrando gastamos en vestirnos o comprar algunos elementos que antes con tanta facilidad se adquirían”.

“El gobierno ha tomado la medida de intentar bajar la inflación enfriando la economía, y nosotros venimos de una gestión totalmente diferente, donde el motor que dinamizaba la económica del país era el consumo, que generaba producción y fuentes de trabajo, era otra cosa. No se puede obligar a la gente que deje de consumir determinadas cosas o tener determinado nivel de gastos para poder bajar la inflación, que es una cuestión que escapa al ciudadano común y corriente, eso ya es un problema de los economistas”, expresó.

“A la inflación ya la veníamos arrastrando, pero la venían manejando bastante bien. Hoy hay que pararse y mirar hacia el pasado, las cosas se han dado vuelta, hay un problema social que se manifiesta en las calles, y quiero dejar claro que no es una cuestión política lo que estoy manifestando, sino que basta con ir, o estar presentes, como lo hicimos nosotros durante dos días en Buenos Aires reunidos en la C.A.M.E., para ver con profunda preocupación la cantidad de comercios y persianas cerradas que hay solamente en el radio de una manzana. Uno ve que algunos comercios están simplemente prolongando su agonía y viendo como hacen para poder seguir subsistiendo”.

El presidente del C.A.E.F., Silvio Farach, expuso “hoy la mayoría estamos atravesando por momentos muy delicados económicamente hablando, con pérdidas en las ventas que proyectadas en el tiempo dan entre un 17 y 20 % anual, que es una barbaridad”. Continuó manifestando “hoy se ha ido deteriorando todo, no queda nadie al margen, se ha encarecido absolutamente el costo de funcionamiento de los comercios”.

“Hubo un ciclo en el que nos fue muy bien a todos, donde el asalariado o el comerciante, como todos los que estamos en el engranaje de la economía de una ciudad, pudimos prosperar y progresar, y hoy estamos atravesando una terrible crisis, con un profundo contenido de crisis social, con la gente continuamente en las calles manifestándose, buscando expresar su disconformismo y sus necesidades”. Farach añadió “en el caso de Federal duele mucho que se empiecen a perder las fuentes laborales y que muchos de nuestros colegas, o uno mismo, tenga que decidir comenzar a generar otra actividad”.

“Aparentemente, y según dicen algunos esto no es igual al 2001, pero no estamos muy lejos. Los medios nacionales no reflejan lo que realmente está pasando, y con esto uno no quiere sembrar pánico. Esperemos que el gobierno atienda esta situación social y económica, y sepa a dar a tiempo los cambios que necesitamos, para volver a recuperar un país que, con todas sus dificultades, con todo lo que nos estaba pasando, funcionaba de manera casi correcta, donde todos podían progresar, satisfacer sus necesidades, y muchísimos sectores pudieron subir un escalón y ser parte de una sociedad más igualitaria”, concluyó Silvio Farach. (Federal al Día)

Junto al Presidente de CAME Oscaldo Cornide en el Xl Foro Internacional de Centros Comerciales a Cielo Abierto en Parque Norte.