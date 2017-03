BUSTI HABLÓ TRAS EL SORPRESIVO ENCUENTRO: “Hay que fortalecer al gobernador Bordet para que esté más afirmado”

Busti habló tras el sorpresivo encuentro. “Tengo 50 años de militancia, no tengo que pedirle permiso a nadie para ser candidato”, afirmó.

La foto entre Gustavo Bordet y Jorge Busti sorprendió a muchos, sobre todo porque el encuentro no estaba previsto. Luego de la reunión sin casette por media hora, el exgobernador habló con el Nueve, admitió que “no fue nada armado” y definió su posición de no volver al PJ. “Participo de la idea de que se tiene que hacer un gran frente peronista en Entre Ríos”, afirmó, y destacó: “Hay que fortalecer al gobernador Bordet para que él gane y de esa manera esté más afirmado para defender los derechos de Entre Ríos ante Buenos Aires”.

“Yo participo de la idea de que se tiene que hacer un gran frente peronista en Entre Ríos, del cual el tronco, la base, sea el Partido Justicialista, pero que también estemos otros partidos como el caso del Frente Entrerriano Federal”, explicó Busti. En este sentido, instó a “que exista un método democrático para elegir a los candidatos”. “Nada mejor que las elecciones PASO. Ese es el método más legítimo para elegir los candidatos“, sostuvo, y remarcó la idea de fortalecer a Bordet para que “pueda cumplir con los reclamos de los entrerrianos”.

¿BUSTI CANDIDATO?

A pesar de los trascendidos, ideas y vueltas de cara a las elecciones legislativas, Busti negó que esté definida su candidatura. “Yo nunca dije que iba a ser candidato. Se transformó en una leyenda, en la cual pseudo-dirigentes me salieron a descalificar y a decir barbaridades”, aseguró, y anticipó: “El 29 de abril, en un encuentro en Paraná, vamos a decidir cuáles son las personas que vamos a proponer al frente. Hasta esa fecha no vamos a hablar de candidaturas”.

En relación a este tema, Busti se despegó de quienes creen que su candidatura depende del guiño de Sergio Massa debido a su apoyo a sus ideas. “De ahí a ir a pedirle a Massa para ser candidato o no… Yo tengo 50 años de militancia, no tengo que pedirle permiso a nadie. Me quedo entre los ríos y trabajo acá”, aseveró, y justificó su acercamiento a Bordet: “Había gobernadores que no me llamaban. Este gobernador me llama. Y si me llama yo le llevo propuestas, ideas, para mejorar la situación Entre Ríos. Él las puede tomar o no. De cualquier manera estoy dispuesto a colaborar”.

EL ORIGEN DE LA REUNIÓN

La foto infraganti entre Busti y Bordet generó todo tipo de suspicacias. Por ello, el propio exgobernador explicó cómo fue que se encontraron cara a cara. “Nosotros siempre nos juntamos día por medio a charlar con un grupo de amigos. Estaba lleno de gente el hotel. Pregunté qué era y estaban todos los ministros de Turismo de Argentina. En eso que la mesa se iba renovando -había llegado Pablo Ayala de Petroleros, un colaborador de él y Santiago Carubia-, llegó el gobernador“, contó.

“En vez de ir a la reunión con los ministros, se vino a la mesa nuestra”, destacó Busti sobre el acercamiento del primer mandatario provincial. “Estuvo media hora, tomó un café y estuvimos charlando de los temas de la provincia, del país y los temas generales”, detalló Busti, y aclaró: “No fue nada armado ni una cita. Se dio y fue un gusto realmente haber podido charlar con el gobernador”.

EL KIRCHNERISMO Y EL PRO

En ese marco, además, Busti opinó sobre el rol del kirchnerismo en estas elecciones y aseguró: “El kirchnerismo tiene que participar, pero tiene que participar en elecciones. Hará una lista y participará. Yo creo que no hay que ocultar a nadie”. En este sentido, aprovechó para recordar su distanciamiento con estos sectores y se diferenció de quienes le pegan en este nuevo contexto político.

“No coincido con el kirchnerismo, pero lo dije en el momento oportuno, no ahora, en la cual todos son críticos y todos se animan. En el 2010 empecé a expresar mi disidencia, me fui del PJ, fui derrotado en 2011 y acepté la derrota”, expresó, y arremetió: “Alguien lo votó al kirchnerismo aquí en Entre Ríos. Quizá muchos se arrepintieron”. De todos modos, remarcó: “Todos pueden participar y la gente decidirá”.

Consultado sobre la situación económica y financiera de Entre Ríos, Busti opinó: “La provincia no escapa al contexto nacional, que es malo. El mismo gobierno del PRO está creando sus propios contraargumentos porque de tanto decir que lo quieren desestabilizar, aquel que quiera hacer una inversión va a decir ‘a qué voy a invertir yo’”. Finalmente, concluyó: “Algunos hablarán de desestabilizar, pero son absolutamente minoritarios. La inmensa mayoría de los argentinos criticamos al Gobierno, pero queremos que termine, que termine bien y ganarle en las próximas elecciones“.(9ahora)