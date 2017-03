IMPORTANTE HALLAZGO: En Santa Fe hallaron una rana fluorescente, única en el mundo

Hasta el momento se habían encontrado animales capaces de brillar pero no fluorescentes, es decir, que necesiten de la luz natural. La descubrieron científicos de la UBA.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) documentó por primera vez cómo se ilumina la rana punteada (Hypsiboas punctatus), que no es otra cosa que una rana fluorescente que cambia de color cuando baja el sol.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), lograron localizar a la rana fluorescente en Santa Fe y descubieron que se trata del primer anfibio con estas características.

Hasta el momento se habían encontrado animales capaces de brillar pero no fluorescentes, es decir, que necesiten de la luz natural (o lámparas de rayos UVA en el caso de la experiencia científica) para poder almacenar y luego proyectar la luz, informó el sitio Nature.

El fenómeno se produce por la presencia de un pigmento llamado biliverdin, que se suponía que debía volver a las ranas verdes pero en vez les dio un tono verde azulado debido a las moléculas hyloin-L1, hyloin-L2 y hyloin-G1, que están en la piel, huesos y sangre de los animalitos.