EN UN REPORTAJE RADIAL: Chapino hablo sobre el inicio de importantes obras y de otras cuestiones de interés ciudadano

El Jefe de Gobierno Municipal, Gerardo Chapino, contó sobre la próxima iniciación de la construcción de 100 viviendas del Programa de Emergencia Hídrica, otras del IAPV, la probabilidad de que en mayo se comience con los trabajos en el Colector Clocal Sur, traslado de Lagunas Decantadoras, y la toma de créditos internacionales para la compra de maquinarias. También se refirió a la seguridad urbana, al resultado financiero de la última edición del Festival del Chamamé, y a las conversaciones con el Sindicato de Empleados Municipales sobre el futuro aumento de haberes. ESCUCHE QUE DIJO CHAPINO.

El Presidente Municipal de Federal, Gerardo Ramón Chapino, respondió a las consultas realizadas por Roberto Lezcano, conductor del programa “Radio Sábado” de Radio Integración 90.5.

100 VIVIENDAS DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA HÍDRICA:

Al respecto, Chapino transmitió la alegría por el resultado favorable de las gestiones ante organismos del Ministerio del Interior de la Nación, y la firma reciente del convenio para comenzar en breve la construcción de 100 viviendas en la ciudad de Federal.

“Nosotros nos habíamos comprometido en la campaña que íbamos a golpeara las puertas, a gestionar, para traer lo que fuera necesario para nuestro pueblo”, dijo el Presidente Municipal; quien agregó “todos saben que la relación con la provincia es muy buena, al igual que con la nación, porque a nosotros no nos importa el color político sino nuestro pueblo, y es por ello que las cosas se van dando, podemos trabajar, confían en nosotros, y eso es muy importante”.

Ahora el municipio de Federal espera el comienzo de la transferencia de fondos para comenzar las obras, que estima pueda ocurrir en los próximos 30 días, “para en un año y medio tener las 100 viviendas terminadas”. Las soluciones habitacionales se concretarían en dos etapas, estimándose que la primera de ellas comience a ejecutarse en un solar con que el municipio cuenta sobre la calle Cepeda del Barrio 25 de Mayo.

Los trabajos serán realizados por cooperativas integradas por obreros, “que aportará la mano de obra local que tanto está necesitando la gente de Federal, para palear la falta de trabajo por lo menos por un año y medio”.

La nomina de las familias que serán beneficiadas fue oportunamente presentada al Programa de Emergencia Hídrica, luego del trabajo realizado por las trabajadoras sociales del municipio con la supervisión del Secretario de Desarrollo Social, Pedro Ziem, y ya fue aprobada por el organismo nacional.

En otro orden, Chapino informó que en las próximas semanas se abrirá la inscripción para los interesados en ingresar a los programas de viviendas del IAPV que se ejecutarán en Federal, estimándose que serán alrededor de 80.

OBRA COLECTOR CLOACAL SUR Y TRASLADO DE LAGUNAS DECANTADORAS:

“Este proyecto por el que hicimos muchísima fuerza, está aprobado por la provincia y viene muy avanzado, esta por ser licitado a fin de mes, y estaría comenzando para fines de mayo”, declaró Chapino.

“Esto habla de la insistencia, de la perseverancia, del trabajo grupal de nuestro municipio, de los viajes, la insistencia y las horas de espera, de horas de trabajo frente a una maquina y también de reuniones, de recopilación de información para lograr un acuerdo. Es por ello que cuando se logran las respuestas, uno se pone contento y carga nuevamente las pilas. En todo el 2016 estuvimos trabajando, insistiendo, viajando, sabiendo que en el 2017 podríamos llegar a alcanzar estas respuestas”, continuó.

“Vamos por mucho más, tenemos muchos ambiciosos proyectos en los que estamos trabajando muy duro, para que dentro de los próximos dos años podamos tener las respuestas en muchas gestiones para nuestra ciudad; muchos de ellos muy costosos y que no podríamos realizar con fondos propios del municipio”, expresó Chapino.

ACCESO A CRÉDITOS INTERNACIONALES:

El Presidente Municipal de Federal confirmó que su administración accederá a los créditos ofrecidos a la provincia por el BID, estando habilitado para hacerlo hasta la suma de 12 millones de pesos; aunque no confirmó que se tome ese total.

Chapino manifestó que es sumamente necesario hacerlo para concretar la compra de maquinarias y herramientas, tan necesarias para avanzar en la prestación de los servicios, y dejar de tercerizarlos.

Contó que la Administración Bordet estaba a habilitada para acceder a créditos por 850 millones de dólares, pero resolvió hacerlo solo por 350 millones. De ese total van a cooparticipar a los municipios entrerrianos, quienes tendrán cuatro años de gracia antes de comenzar a devolver la suma tomada, con una tasa del 8,75 %, estando respaldado ese compromiso con un 16 % de la coparticipación impositiva que reciben las municipalidades.

SEGURIDAD URBANA:

Gerardo Chapino expresó que es conocedor de las situaciones por las que se queja la comunidad local, y también la de Colonia Federal; por lo que mantienen el compromiso de colaboración con la Policía Departamental, aportando combustibles para el traslado de las patrullas; como también la inversión en un número mayor de cámaras de video, que fueron recientemente instaladas en lugares estratégicos dispuestos por la fuerza policial, quien controla el sistema desde las dependencias del Comando Radioeléctrico.

El jefe comunal informó sobre reuniones mantenidas con vecinos de Colonia Federal, por la misma problemática, y opinó que “por esta situación económica complicada que estamos atravesando, lo hechos delictivos se acentúan, por lo que hay que estar alertas, mantener un trabajo coordinado, escuchando también mucho a los vecinos”.

PARITARIA CON EMPLEADOS MUNICIPALES:

Tras resaltar la muy buena y responsable relación que se mantiene con la dirigencia del Sindicato de Empleados Municipales, relató que hace algunas semanas mantuvo una reunión por ese tema, “donde les pedí un poco de paciencia”, para esperar que el gobierno nacional y provincial marquen el rumbo a seguir en cuanto al porcentaje a otorgar, el que hoy rondaría el 18 %.

Chapino dijo que las diferentes administraciones municipales estarían programando pagarlo en tres etapas, pero que su administración podría llegar a concretarlo en dos, primero un 10 % y luego un 8. Esto podría definirse en la reunión que mantendrán el próximo martes con representantes del S.E.M.

“Nosotros sabemos que nuestros empleados realmente necesitan este aumento”, expresó; y recordó que el pasado año los agentes de la corporación alcanzaron un 37 % de incremento salarial.

RESULTADO FINANCIERO DEL FESTIVAL NACIONAL DEL CHAMAMÉ:

Con el conocimiento de que los vecinos saben que las inclemencias del tiempo en dos de las jornadas festivaleras, produjo un resultado negativo para el evento; el Presidente Municipal prefirió no informar números parciales y entregarlos cuando se haya terminado de elaborar un balance general.

“Ni bien tengamos el resultado lo vamos a hacer público”, aseguró Chapino.

Cuando se le insinuó si esas pérdidas podrían estar entre 500 mil y 1 millón de pesos, aclaró que aún no podría determinarlo; aunque ante la insistencia del conductor radial respondió “que no es nada alocado pensar que podrían estar muy cerca del primero de los importes, pero ojala no llegue a eso”. (Federal al Día)