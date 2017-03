PARO DOCENTE: Tras el discurso de Macri, amenazaron de nuevo a Roberto Baradel

Minutos después de que el presidente dijera que “no necesita que nadie lo cuide”, el sindicalista recibió un mail con amenazas a sus hijos y su nieto.

Roberto Baradel es hoy el principal rival de las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, quienes lo señalan como el responsable de que las clases no comiencen el 6 de marzo, como estaba estipulado según el calendario escolar. El propio presidente lo antagonizó hoy durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación: “Baradel no necesita que nadie lo cuide”, expresó el mandatario, a pesar de que el sindicalista fue amenazado en el mismo contexto de negociación paritaria el año pasado.

Menos de una hora después de finalizada la apertura de sesiones, llegó un mensaje intimidante al mail de SUTEBA, en el que se intimaba a Baradel a levantar el paro del lunes “o uno de tus hijos aparece muerto”. El mensaje fue enviado mientras el titular del sindicato estaba en los tribunales de Comodoro Py, donde había ido a denunciar al presidente y su ministra de seguridad, Patricia Bullrich, por los dichos en el Congreso.

“Vengo a denunciar penalmente al presidente Mauricio Macri por lo que hizo en el Congreso, que es un hecho gravísimo: dijo que no necesito que nadie me cuide, cuando tengo custodia porque amenazaron a mis hijos, a mis nietos”, había dicho antes de ingresar a los tribunales.

El mail que contenía la amenaza fue difundido por el portal bonaerense Letra P. Integrantes de SUTEBA confirmaron a Perfil que la misiva fue enviada desde una cuenta fantasma a suteba@suteba.org.ar. Allí, le escriben a Baradel que “controlan la justicia, los medios, la opinión pública, vos no sos nada”. El año pasado, el mail había sido dirigido a su hija de 24 años y le decían lo mismo: “Decile a Baradel que firme la paritaria por lo propuesto, porque si no vos y tus hermanos van a ser boleta”.

Desde el ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Cristian Ritondo, sostuvieron a este portal que nadie del entorno del sindicalista se comunicó con ellos para aumentar la custodia o para notificarlos de lo sucedido.

El texto completo:

“¿Sabés donde están tus hijos en este momento? Nosotros sí, desde tu hija más chiquita, a los 3 mayores, incluso tu nieto también, los tenemos vigilados. No se si te quedo claro ya que nadie te va a cuidar, hace las denuncias que quieras, ¿Te pensas que alguien te va a escuchar? Podemos hacer lo que queramos con tu familia que no va a pasar nada, nadie te va a creer, nadie te va a defender, vas a servir de ejemplo para todos los que son como vos y nadie nos va a hacer responsable. Controlamos la justicia, los medios, la opinión pública, vos no sos nada. Da marcha atrás con el paro o antes del Lunes uno de tus hijos aparece muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa de tu vida como la vez que cambiaste la vida de un hijo por una paritaria, aun estas a tiempo”. (ámbito.com)