EL LEGISLADOR TRATÓ A LA UCR DE “VAGÓN DE COLA DEL PRO”: El Diputado Gervasoni dio su postura en el debate sobre Salto Grande

Recientemente el senador Ángel Giano ha impulsado un debate de manera sincera y de cara a la sociedad, muy importante para los entrerrianos: rediscutir la soberanía sobre el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande y sobre la energía que allí se produce. LEA QUE OPINÓ EL DIPUTADO NACIONAL LAUTARO GERVASONI (FPV).

El comunicado de prensa del legislador enviado a FEDERAL AL DÍA dice que, con mas chicanas que argumentos, no tardaron en llegar las voces que se oponen a dicha iniciativa, esquivando el debate de ideas, apelando al ya trillado “porque no lo hicieron antes” e intentando de ese modo auto exculparse de sus actuales responsabilidades como aliados del gobierno nacional, por más que sean socios menores o furgón de cola del Pro. Habría que recordarles a los correligionarios que tanto insisten con la “pesada herencia” que en 12 años de gobierno peronista nunca pagamos con bonos federales ni pasaron 6 meses sin pagarles a los maestros ni hubo saqueos de compatriotas hambrientos.

Un tema de trascendental importancia como el de Salto Grande nos obliga a un debate amplio y sin mezquindades, en el que deben participar todos los actores sociales y políticos de nuestra provincia. En tal sentido, la dirigencia política es quien tiene la mayor responsabilidad, por lo que no podemos permitir que el tema se diluya en chicanas, como las que hemos escuchado por estos días.

Los argentinos y entrerrianos atravesamos un acelerado proceso de ajuste, endeudamiento, pérdida de empleo, pérdida de poder adquisitivo y por ende, aumento de la pobreza. Además, el tarifazo energético no sólo afecta al consumo familiar, sino que también profundiza la crisis del sector comercial y las Pymes que son, como se sabe, las principales generadoras de empleos. En este contexto, cómo puede ser que los entrerrianos no tengamos la madurez necesaria para debatir de manera sincera un tema de vital importancia para nuestra provincia. Más aun cuando lo que se busca es que los entrerrianos tengan energía más barata, tanto para consumo familiar como para políticas de promoción industrial.

Resulta imperioso que nuestro estado provincial vuelva a rediscutir el usufructo de sus recursos naturales. No puede ser que antes de sentarse a debatir los distintos escenarios posibles, alternativas viables, etc. se nieguen de plano. Con la idea de no hacerle el juego a un gobierno o esas especulaciones de politequeria, le están negando a los entrerrianos la posibilidad de acceder a una energía más barata y terminar de una buena vez con las disputas de los excedentes adeudados por Nación. (Federal al Día)