FUE UN AÑO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA PRODUCCIÓN: “Estoy satisfecho de haber puesto un granito de arena en el crecimiento productivo de la comunidad de Federal”, expresó Schumacher

“En un año no es mucho lo que se puede hacer, pero igualmente estamos muy conformes, ha sido una gran experiencia a nivel personal, profesional e institucional; trabajar en la administración pública ha sido una oportunidad para ser útil a la comunidad, por lo que tiene un gran valor”, manifestó el Ingeniero Carlos Schumacher, quien es funcionario del INTA y durante un año estuvo afectado al municipio de Federal para ocupar la Secretaría de la Producción. ESCUCHE DECLARACIONES DEL FUNCIONARIO.

El profesional agropecuario, dijo al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, “me siento satisfecho de haber intentado poner un granito de arena en el crecimiento del aspecto productivo de la comunidad de Federal”.

Resaltó el trabajo realizado para fomentar la actividad hortícola en el ejido municipal, “y haber conformado una nueva feria de producción local, ya que es muy positivo que hay vecinos vendiendo sus productos directamente desde el campo al consumidor”, y al consultársele si esto no producía un deterioro a la feria que desde hace años se realiza en el playón frontal de la ex estación del ferrocarril, contestó “para nada, es una complementación”, aunque fue más allá al decir “no todos entienden todo, y la gente que tiene en la mente la competencia siempre va a plantear problemas, pero hay quienes tienen en mente la complementación para hacer cosas por el bien de todos”.

Insistió con la necesidad de seguir ampliando el ámbito productivo hortícola para satisfacer el mercado local, apuntando a que luego también se pueda colocar los productos en los mercados regionales, “ya que la actividad hortícola no tiene techo”.

En cuanto al intento por avanzar en la reconversión productiva de Colonia Federal, Schumacher contó que no fue “de gran impacto” el avance; “aunque hubo si dos o tres productores que antes hacían una cosa y ahora producen otra”.

“Esto es un proceso en el que muchas veces hay que subir, otras caer, tener éxito, fracasar, pero que a la larga nos va llevando al desarrollo”, y agregó “ocurre que a veces no dan los números, o se hace mal, sin tecnología y sin asesoramiento”.

Carlos Schumacher reconoció que los pequeños productores atraviesan por un momento económico difícil, “y es acá donde tiene que intervenir el estado con subsidios, el que no tiene que ser eterno, para no convertirlos en parásitos de estado”.

Durante 2016, cuando ocupaba la Secretaría de la Producción en el municipio local, Schumacher había planteado la necesidad de ir terminado con los subsidios para la Cooperativa Tambera de Colonia Federal, lo que no cayó bien en algunos productores del ejido.

Al respeto recordó que “hay otras cooperativas que no están recibiendo nada”, y explicó “está muy bien que oportunamente se haya subsidiado a la cooperativa tambera porque no tendríamos la planta láctea, pero debe aprenderse a hacerla rentable, para no estar siempre dependiendo de un subsidio”.

“Yo estoy de acuerdo con que se la subsidie, pero que también se lo haga con las otras cooperativas para que puedan tener mayores posibilidades, como la de cerdos que no tiene donde faenar y debería ser subsidiada por única vez para tratar de darle un lugar de faena”, continuó el funcionario del INTA Federal.

En el final de la nota radial, el Ingeniero Schumacher aseguró no arrepentirse de haber pasado por la secretaría municipal de la producción. “Soy un agradecido de haber trabajado con Gerardo Chapino y Rubén Wetzel, quienes me han dejado trabajar sin ningún condicionamiento”, y terminó “yo estuve un año a disposición de la gente y no de Chapino, eso es lo que se tiene que entender, y ojala que los nuevos dirigentes tengan la misma visión”. (Federal al Día)